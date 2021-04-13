Свежий выпуск
В кадре – край великих гор
Елена Ульянкина

«Священный Улытау» – так называется фотовыставка, которая проходит в Карагандинской областном музее изобразительных искусств. На ней представлено несколько десятков фотографий, раскрывающих красоту колыбели кочевой цивилизации. Именно так называют Великие горы. Считается, что здесь располагалась ставка Джучи-хана, основателя Золотой Орды. Отсюда начинал свой поход хан Батый. Здесь погребены правитель Золотой Орды Тохтамыш и полководец эмир Едыге.

– Я уверен, что Улытау – легендарный край, – говорит фотограф Дмитрий Ругис. – Он связан с людьми, чья жизнь повлияла на историю всего Евразийского континента. Это место наполнено историческими памятниками. Тут были ставки ханов. На территории множество мавзолеев, воздвигнутых на месте погребения великих ханов – Жошы, Алаша. По легенде, здесь получил свои откровения Заратустра – основатель зороастризма.

Карагандинец занимается фотографией уже около десяти лет. Сначала ходил в походы вместе с единомышленниками и запечатлевал красоты Сарыарки. А потом его пригласили поработать в Национальный историко-культурный и природный заповедник-музей «Улытау».

Дмитрий объездил многие уголки сакрального края, собрав солидную коллекцию фотографий. На них запечатлены не только исторические места и памятники, но и природные красоты. Здесь почти не ступала нога туриста, поэтому многие ландшафты попали в объектив такими, какими они были сотни лет назад.

– На территории Улытауского района изумительно разнообразная природа! – с восхищением отмечает фотограф. – На севере в озерах гнездятся фламинго. На юге – пески Бетпак-Далы. На северо-западе – фантастические меловые горы Акжар, речные каньоны. В центре горный массив. Одна из гор края – Аулиетау – соотносится по значимости с такими великанами, как Арарат, Кайлас и Килиманджаро.

В прошлом году фотограф стал сотрудничать с визит-центром, который возвели для привлечения туристов в Улытауском райо­не Карагандинской области. Его строительство почти завершено, сейчас идет оформление интерьеров. Для этого используются фотопейзажи Дмитрия Ругиса. Отметим, что его работы не только украсят залы туробъекта, но и станут основой для выпуска фотоальбомов «Жезкиик», «Легенды Юга», «Памирский тракт». В свет уже вышло фотоиздание «Сакральный Улытау».

– Хочу собрать архив фото­графий уникальных мест нашей республики, – говорит Дмитрий. – Считаю, что съемка Улытау поможет восстановить значение этого края в истории Казахстана. Мне хочется внести вклад в развитие и узнавание этого района. От моих фото­графий должна быть польза. В этом смысл моей работы.

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