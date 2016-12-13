​В кадре – родные просторы

Работа алматинца Ильи Афанасье­ва «Урочище Бозжира» признана одной из лучших на конкурсе, организованном Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен» и столичной ассоциацией туризма с целью популяризации путешествий по родной стране. В нем приняли участие 98 казахстанцев, которые прислали 655 снимков.

На фото Ильи Афанасьева запе­чатлена западная часть плато Устюрт на полуострове Мангышлак в Мангистауской области, где специально побывала группа фотографов и операторов.

Великолепный снимок привлек внимание посетителей фотовыставок по всему миру. В нынешнем году ею любовались и гости Лувра во время экспозиции о Казахстане. Победитель фотоконкурса признается, что очень хотел бы, чтобы любой казахстанец мог посетить такие уникальные места на своей родине.

– Красивых мест в Казахстане много. Но иностранным турис­там сложно добираться до достопримечательностей, находящихся на значительном расстоянии друг от друга. Туристическим компаниям нужно работать над тем, чтобы правильно организовывать маршруты. Оставляют желать лучшего и наши дороги. Отдельная проблема – возможность получения разрешения для въезда на природоохранную территорию, – поделился мнением фотограф.

Еще одним победителем стал Александр Власюк с работой Almaty region field. Снимок был сделан в 60 км от Алматы. Он считает, что подобные конкурсы – очень хороший стимул для популяризации путешествий.

Победителям фотоконкурса вручены путевки в санаторий Медицинского центра Управления делами Президента РК.