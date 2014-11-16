В кафедральном соборе Вашингтона впервые прошел намаз

Инициатором этой идеи выступил посол Южно-Африканской республики в США Ибрагим Расул. По его
словам, внутренние орнаменты собора, а также его арки и центральный
проход напомнили ему архитектуру древних мечетей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал 24.kz
.
Для того, чтобы христианский храм еще больше походил на мусульманский
молельный дом, а также для чтения намаза, из него временно убрали
стулья, а пол покрыли ковром. Кроме того, для мужчин и женщин были
предоставлены отдельные залы.
Африканский посол отметил, что этот намаз в одном из крупнейших соборов
мира призван укрепить межрелигиозный диалог.
В свою очередь представитель собора подчеркнул, что проведение
мусульманской молитвы в христианском храме продемонстрирует
общественности "объединяющую силу молитвы".