В какие бизнес-проекты инвестируют знаменитости

Журнал Forbes решил ознакомить читателей с проектами, в которые известные певцы и актеры вкладывают свои значительные средства, передает Kazpravda.kz Все суммы указаны в американской валюте.Издание отмечает, что деньги, заработанные на сцене, некоторые из знаменитостей вкладывают довольно прагматично. Среди объектов для инвестиций – программа по уборке офисов, компания по производству бриллиантов, приложение для медитации, мобильные сервисы по обмену селфи и созданию открыток.Так, актервложил деньги в производство бриллиантов – стартап Diamond Foundry, который обещает выращивать сотни "настоящих" бриллиантов за две недели. В этот же проект инвестировал и российский миллиардер Зияудин Магомедов."Стартап привлек не более 100 млн у.е. в ноябре 2015 года, заявив, что три года экспериментов с собственной технологией по культивации бриллиантов до 9 карат увенчались успехом. В отличие от синтетических драгоценностей, камни Diamond Foundry ничем не отличаются от природных бриллиантов, настаивают в компании. Сопоставимы драгоценности и по цене, тогда как синтетические стоят на треть меньше. Diamond Foundry собирается продавать продукцию дизайнерским фирмам, которые используют бриллианты в украшениях", – пишет автор материала, добавляя, что в случае успеха Diamond Foundry может стать реальным конкурентом для гигантов вроде De Beers и Tiffany.Телеведущая и журналиств 2010 году купила 0,1% акций "Евросети" за примерно 1 млн у.е. и отдала их под управление Александра Мамута. Пакет был продан в рамках сделки со структурами Алишера Усманова в конце 2012 года. Тогда "Мегафон" выкупил у Мамута 50,1% акций "Евросети". Собчак удалось заработать 2,3 млн в американской валюте.Кроме того, у телеведущей было три ресторана, однако два из них закрылись ("Твербуль" и бар "Мелодия"). Остался только "Бублик", запущенный вместе с Ginza Project.Музыкант– в новостной ресурс Reddit.Рэпер зарегистрировался на социальном новостном сайте Reddit в 2012 году и с тех пор под ником Here_Comes_The_King активно пользовался им, размещая интернет-ссылки. В 2014 году Снуп Дог в компании создателя Gmail Пола Бакхейта, актера Джареда Лето и основателя PayPal Питера Тиля вложился в новостной ресурс. Сервис привлек тогда 50 млн, общая его оценка составила 500 млн.По данным Crunchbase, Snoop Dogg также инвестировал в кофейную компанию Philz Coffee, а еще занимается поддержкой различных бизнес-проектов, связанных с марихуаной. Например, в рамках продвижения собственного бренда бумаги для самокруток Snoop Dogg King Size Slim музыкант создал книжку со своими песнями, написанными на листах для самокруток, в обложке из конопли.Актерпосчитал интересным для инвестиций мобильное приложение для медитации Headspace, которое рассчитано на тех, кто "хочет привести мысли в порядок, следит за своим здоровьем, желает наладить отношения в жизни и улучшить производительность на работе". Кроме Лето, среди инвесторов в сервис от популяризатора медитации Энди Паддикомба есть американский бизнесмен и продюсер Питер Чернин, генеральный директор LinkedIn Джефф Вайнер и актриса Джессика Альба со своим супругом Кэшем Уорреном. Общая сумма инвестиций составила около 30 млн у.е., хотя собрать предполагалось на 4 млн больше, писал Techcrunch.Лето – не новичок в венчурных инвестициях, он участвовал в таких проектах, как Reddit, Meerkat и Zenefits. Лучшим вложением рокера стал вклад в компанию Nest labs, которую Google приобрела за 3,2 млрд.Актераможно назвать активистом в этой сфере и любителем стартапов. Он первым из звезд Голливуда протоптал дорогу в Кремниевую долину. Актер, в 2013 году ставший сотрудником Lenovo, отлично разбирается в технологиях. К 2015 году он успел основать пять своих компаний и инвестировать еще в 40, среди которых Foursquare, Skype, Spotify, GroupMe, Hipmunk, Flipboard, TinyChat, Fab.com, Optimizely и WarbyParker. Катчер говорит, что сам пользуется всеми сервисами, в которые вложился, включая Airbnb, где можно подобрать жилье в аренду. Также актер, сыгравший основателя Apple Стива Джобса, является сооснователем венчурного фонда A-Grade Investments и Sound Ventures.В 2015-м Катчер вложил 1,5 млн у.е. в украинский стартап GitLab, созданный харьковчанином Дмитрием Запорожцем. GitLab – это онлайн-сервис для хранения исходного кода проектов на основе системы управления файлами Git, более дешевый аналог крупнейшего сервиса для хостинга GitHub. Среди клиентов GitLab более 10 000 компаний, включая гигантов вроде NASA, CERN, Alibaba, SpaceX, O’Reilly, IBM, Expedia.В последние годы солист U2стал не только музыкантом, но и весьма крупным инвестором. К настоящему моменту он является совладельцем инвестфонда Elevation Partners, основанного бывшим исполнительным вице-президентом и главным финансовым директором Apple Фредом Андерсом. Фонд, управляющий активами на 2 млрд, в 2009 году купил 1,5% акций Facebook за 90 млн, а в 2013 году продал их уже за 1,5 млрд. В портфолио Elevation Partners есть также издатель журнала Forbes в Америке, портал о недвижимости Move, производитель карманных компьютеров Palm, сервис Yelp.Певец– один из владельцев маркетинговой компании Specific Media, купившей сервис MySpace у News Corp. в 2011 году за 35 млн (владелец News Corp. Руперт Мердок называл MySpace 2очень дорогой ошибкой", ведь его компания за шесть лет до этого потратила на покупку сервиса 580 млн).Тимберлейк в роли "креативного директора" MySpace с командой Specific Media занялся перезагрузкой сайта, чья стоимость резко упала после того, как молодые пользователи начали переходить в Facebook. К 2013 году сервис превратили в музыкальную социальную сеть, ее запуск был приурочен к выходу сингла Тимберлейка Suit & Tie, однако ресурс не выстрелил. Тем не менее владельцам MySpace до сих пор удается выжимать из сайта значительный доход – благодаря большой базе подписчиков, собранной в лучшие времена, писал в сентябре Businessinsider. Недавно генеральный директор Specific Media Тим Вандерхук заговорил о возрождении MySpace: в 2014 году трафик сайта вырос более чем на 400%, а к 2015-му общее число пользователей превысило 1 млрд.Певицав 2012 году инвестировала 750 тыс. в приложение Postcard on the Run, которое было создано экс-маркетологом MySpace Джошем Бруксом. С помощью сервиса можно было делать открытки из фотографий на мобильных, отправлять их друзьям и печатать. Postcard on the Run стало первой инвестицией Гомес в технологии.Фотография певицы, посылавшей открытки со своего iPhone бабушке, до сих пор украшает страницу Postcard on the Run в Facebook, однако последняя запись на ней, как и на сайте компании, сообщает, что 1 октября 2015 года сервис закрылся.Певецв отличие от своей бывшей подруги Селены Гомес, – один из успешных голливудских инвесторов в технологические стартапы. Свой первый стартап Бибер профинансировал в 2009 году, а к 2012 году среди направлений его инвестиций была платформа обмена сообщениями Tinychat, социальное приложение Stamped, игровая компания Sojo Studios и музыкальный сервис Spotify, оцененный в 8,5 млрд, куда вкладывались все известные венчурные капиталисты от сооснователя Napster Шона Паркера до гонконгского миллиардера Ли Кашина.В 2013 году Бибер инвестировал 1,1 млн в социальный сервис по обмену селфи Shots Of Me, возглавив финансовый раунд компании. Популярность Shots взлетела, когда Бибер начал использовать его, чтобы публиковать собственные фотографии. В начале 2015 года компания привлекла еще 8,5 млн.Израильский разработчик событийного фото- и видеосервиса Mobli, запущенный в 2010 году, собрал звездный пул инвесторов, включающий теннисистку Серену Уильямс, велогонщика Лэнса Армстронга, а также актеров и давних друзей Леонардо Ди Каприо иВ 2012 году Магуфйр стал лицом масштабной рекламной кампании сервиса. Однако флагманский продукт компании под названием EyeIn, позволяющий быстро искать изображения и видеозаписи в режиме реального времени, компания представила только в июне 2015 года.Представитель Mobli Идо Садеха утверждал, что ни Google Image Search, ни Instagram не являются прямыми конкурентами EyeIn, потому что каждый выполняет различные функции.Певицабыла в числе основателей стартапа Backplane, созданного 2011 году. Изначально Backplane развивал социальную сеть для поклонников Гаги LittleMonsters, а после того, как количество пользователей сети перевалило за миллион, предложил свои услуги и другим знаменитостям. Backplane обещала создать для лидеров мнений площадку, на которой будут делать деньги они сами, вместо того, чтобы позволять обогащаться ресурсам типа Facebook, использующим привлеченную знаменитостями аудиторию. В числе работ компании – сайт фанатов Minecraft All Minecraft, ресурсы для Guns N’ Roses и Condé Nast. За время существования в Backplane вложили около 19 млн у.е.В 2014 году Backplane снова расширил спектр деятельности: теперь инструментами для запуска собственного сообщества или проведения неодинаковых маркетинговых кампаний могут воспользоваться и рядовые интернет-пользователи.Актрисапоказала себя успешной бизнесвумен, основав компанию по производству экологичных и нетоксичных средств детской гигиены и косметики The Honest Company. На бизнесе для родителей Альба сколотила состояние в 200 млн.Часть своих денег Альба вложила в компанию Managed byQ, которая предоставляет умную систему управления и уборки офисов. Когда в июне 2015 года стартап из Нью-Йорка объявил о привлечении 15 млн в очередном раунде финансирования, среди частных инвесторов были Джессика Альба, сооснователь Foursquare Навин Сельвадурай и торговый посредник НБА Дэйвид Стерн.Managed by Q позиционирует себя как сервис, помогающий офисным служащим сосредоточиться на своей работе, а не рабочем месте. Клиенты компании с помощью мобильного приложения могут контролировать уборку офиса, сборку мебели, пополнение расходных материалов, техническое обслуживание и другое.