В какие казахстанские вузы стало невозможным поступить на грант

Общество
Жанат Тукпиев
Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
Сразу 36 казахстанских вузов лишились образовательного госзаказа. Теперь в них нельзя будет поступить на грант. Об этом на своей̆ странице в Facebook сообщил заместитель председателя правления Национальной̆ палаты предпринимателей "Атамекен" Олжас Ордабаев, передает Kazpravda.kz.

По его информации, Министерством образования и науки РК учебные заведения отсекались на основании низкого трудоустройства выпускников и слабых позиций рейтинга "Атамекен", в основе которого, кроме трудоустройства, лежит и актуальность образовательных программ.

Список вузов, где государство не разместило гранты:

1. Университет "Астана"
2. Казахстанский морcкой университет (ныне Актауский Гуманитарно-Технический университет)
3. Университет дружбы народов имени академика А.Куатбекова
4. Институт Мардана Сапарбаева
5. Международный университет "Silk way"
6. Университет "Сырдария"
7. Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова
8. Атырауский инженерно-гуманитарный институт
9. Евразийский технологический университет
10. Каспийский общественный университет
11. Академия "Кайнар"
12. Инновационный Евразийский университет
13. Евразийский гуманитарный институт
14. Казахская академия труда и социальных отношений
15. Казахская автомобильно-дорожная академия им. Гончарова
16. Центрально-Азиатский университет
17. Центрально-Казахстанская академия
18. Казахский университет технологий и бизнеса
19. Академия "Bolashaq"
20. Казахстанская инновационная академия
21. Международный гуманитарно-технический университет
22. Екибастузский инженерно-технический институт им. Академика К.И.Сатпаева
23. Евразийская юридическая академия имени Д.А. Кунаева
24. Кызылординский университет Болашак
25. Баишев университет
26. Университет иностранных языков и деловой карьеры
27. Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем
28. Гуманитарно-техническая академия
29. Алматинская академия экономики и статистики
30. Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет
31. Казахский университет экономики, финансов и международной торговли
32. Университет Алматы
33. Казахстанский медицинский университет непрерывного образования
34. Казахско-Русский международный университет
35. Таразский инновационно-гуманитарный университет
36. Костанайский социально-технический университет имени академика Зулхарнай Алдамжара

Популярное

Все
Выбор во имя жизни
Усы, лапы и хвосты поборолись за призы
Как перестать терять людей в ДТП?
Серке, Сералы, Сер-аға...
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан О ратификации Договора о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан
Три счастливых дня
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Вручены государственные награды от имени Президента
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Песнь домбры зазвучала в степи
Мыслитель планетарного масштаба
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Глава государства поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
Учиться делать правильный выбор
Озеро надежды: история любви и прощения на берегу Иссык-Куля
Названы самые желанные бренды мира
В Астане прошел концерт Музы Рубацките
Соколы стали причиной паузы старта ракеты «Союз-5» на Байконуре
Когда в ауле не хватает девушек...
Цифровой паспорт товаров cделает рынок прозрачнее
Казахстан одержал ещё две победы на ЧМ по настольному теннису в Лондоне
Құлагер казахского кино
В Алматы открылся международный инновационный вуз
Касым-Жомарт Токаев наградил Андрея Бабиша орденом «Достық» І степени
Мечтает о спортивных победах
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
Не нарушайте – вас снимают!

Читайте также

Сведения о 705 тысячах фронтовиков доступны на портале «Бат…
Не допустить непоправимого
В Уральске ветерана поздравили со 105-летием
Защита рубежей стала делом всей жизни для четы из Жетысу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]