В какие казахстанские вузы стало невозможным поступить на грант

Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
Сразу 36 казахстанских вузов лишились образовательного госзаказа. Теперь в них нельзя будет поступить на грант. Об этом на своей̆ странице в Facebook сообщил заместитель председателя правления Национальной̆ палаты предпринимателей "Атамекен" Олжас Ордабаев, передает Kazpravda.kz.
По его информации, Министерством образования и науки РК учебные заведения отсекались на основании низкого трудоустройства выпускников и слабых позиций рейтинга "Атамекен", в основе которого, кроме трудоустройства, лежит и актуальность образовательных программ.
Список вузов, где государство не разместило гранты:
1. Университет "Астана"
2. Казахстанский морcкой университет (ныне Актауский Гуманитарно-Технический университет)
3. Университет дружбы народов имени академика А.Куатбекова
4. Институт Мардана Сапарбаева
5. Международный университет "Silk way"
6. Университет "Сырдария"
7. Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова
8. Атырауский инженерно-гуманитарный институт
9. Евразийский технологический университет
10. Каспийский общественный университет
11. Академия "Кайнар"
12. Инновационный Евразийский университет
13. Евразийский гуманитарный институт
14. Казахская академия труда и социальных отношений
15. Казахская автомобильно-дорожная академия им. Гончарова
16. Центрально-Азиатский университет
17. Центрально-Казахстанская академия
18. Казахский университет технологий и бизнеса
19. Академия "Bolashaq"
20. Казахстанская инновационная академия
21. Международный гуманитарно-технический университет
22. Екибастузский инженерно-технический институт им. Академика К.И.Сатпаева
23. Евразийская юридическая академия имени Д.А. Кунаева
24. Кызылординский университет Болашак
25. Баишев университет
26. Университет иностранных языков и деловой карьеры
27. Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем
28. Гуманитарно-техническая академия
29. Алматинская академия экономики и статистики
30. Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет
31. Казахский университет экономики, финансов и международной торговли
32. Университет Алматы
33. Казахстанский медицинский университет непрерывного образования
34. Казахско-Русский международный университет
35. Таразский инновационно-гуманитарный университет
36. Костанайский социально-технический университет имени академика Зулхарнай Алдамжара