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В какие регионы РК увеличили поставки вакцин в апреле, рассказал глава Минздрава
Екатерина Елисеева
Министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства РК рассказал, в какие регионы Казахстана в апреле увеличены поставки вакцин, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"С первого февраля продолжается вакцинация против КВИ. С первого апреля категории лиц, подлежащих вакцинации, расширены. Графики составляются местными исполнительными органами. На сегодня первым компонентом привито 194 706, вторым компонентом – 72 110 граждан. Показатель на 1 000 населения по республике составил – 10,3", – сообщил спикер. 

По его словам, в апреле ожидается поставка 2 млн доз вакцины, что позволит охватить 23,4% от подлежащего вакцинации контингента.

"С учетом Вашего поручения (Аскара Мамина - прим. автора) и действующей эпидситуации, в апреле увеличен объем поставок вакцин в Нур-Султан - 28 тысяч, Алматы - 464 тысячи, Шымкент - 172 тысячи, Алматинскую область - 232 тысячи, Карагандинскую область - 217 тысяч. С учетом проводимых переговоров с производителями в Казахстане в первом полугодии планируется поступление более 6 миллионов доз вакцин, что позволит охватить 64 процента от подлежащего контингента", – продолжил Цой. 

Министр отметил, что для проведения вакцинации в организованных коллективах и местах массового скопления людей будут задействованы передвижные прививочные пункты.

"В этой связи акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан и Шымкент необходимо обеспечить: организацию временных прививочных пунктов/бригад в местах массового скопления людей для увеличения охвата населения вакцинацией против КВИ, достаточным количеством холодильного оборудования для хранения вакцины и термоконтейнерами для проведения прививок выездными прививочными бригадами", – заключил глава Минздрава. 

Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой в ходе совещания, прошедшего под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева, озвучил три прогноза развития пандемии в Казахстане.

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