В какие страны Казахстан экспортирует мраморное мясо

Общество
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Инга Селезнева
В 2019 году Казахстан закупит порядка 70 тысяч голов породистого скота, чтобы нарастить экспорт мраморного мяса в страны Персидского залива. Об этом на пресс-конференции в Правительстве РК сообщила вице-министр сельского хозяйства Гульмира Исаева, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"В соответствии с официальной стратегией развития мясного животноводства, в ближайшие 7 лет планируется завоз импортного поголовья в количестве 1 миллиона голов скота, где 1,5 часть – это высокопродуктивные племенные животные и также чистопородные селекционные животные. В планах на этот год завезти 70 тысяч голов", – сказала Исаева.

По ее словам, фермеры очень активно стараются завозить зарубежную генетику для того, чтобы через породное преобразование увеличивать продуктивность местного скота и улучшать качество мяса.

"Потому что, когда мы выходим со своим мясом, а вы знаете, что в прошлом году мы увеличили объемы поставок мяса на рынки стран Персидского залива, среди которых Турция и Иран, плюс еще увеличились поставки в Китай. Там требуют особое мясо, мраморного качества, которое будет соответствовать их стандартам. Такое мясо можно произвести соблюдая два условия – хорошую генетику и правильное кормление. Я думаю, что та программа, которая сейчас реализуется, она через льготное кредитование, через субсидирование фермеров, участвующих в этой программе, поможет нарастить объем экспорта", – заключила вице-министр сельского хозяйства.

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