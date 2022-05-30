Фото: Kazpravda.kz
Общество
В какие страны могут летать казахстанцы – полный список

В настоящее время казахстанцы могут вылетать в 27 стран мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

"Международные полеты выполняются в 27 стран по 99 маршрутам с частотой 433 рейса в неделю. Это Турция, ОАЭ, Узбекистан, Грузия, Таджикистан, Россия, Кыргызстан, Беларусь, Германия, Египет, Южная Корея, Нидерланды, Польша, Армения, Великобритания, Мальдивы, Таиланд, Азербайджан, Катар, Кувейт, Саудовская Аравия, Монголия, Индия, Иран, Чехия, Греция (с 1 июня т.г.) и Италия (с 12 июня т.г.)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что внутренние авиарейсы выполняются 5 отечественными авиакомпаниями по 57 маршрутам с частотой 605 рейсов в неделю.

Всего же за январь-апрель 2022 года отечественными авиакомпаниями на внутренних линиях перевезено 2 млн человек (в 2021 – 2,2 млн человек, в 2020 – 1,2 млн человек), на международных линиях – 622 тыс. человек (в 2021 – 468 тыс. человек, в 2020 – 431 тыс. человек).

"Пассажиропоток компании "Air Astana" составил порядка 1,1 млн пассажиров, у "FlyArystan" – 761 тыс. пассажиров и "SCAT" – около 630 тысяч пассажиров. В аэропортах страны за указанный период число обслуженных пассажиров составило 5,1 млн человек, что на 9 % больше значения прошлого года: 2021 год – 4,7 млн человек, 2020 – 3,3 млн человек", – заключили в ведомстве. 

 

 

 

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