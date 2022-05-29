В какие страны открывает авиарейсы Казахстан

До 433 рейсов в неделю возрастет маршрутная сеть международных авиаперевозок в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Казахстане и ослаблением карантинных ограничений в мире Комитет гражданской авиации МИИР продолжает работу по восстановлению и расширению маршрутной сети международных авиаперевозок.

«В летний период в целях удовлетворения потребностей туристов количество рейсов увеличивается на 81 в неделю (с 352 до 433 рейсов в неделю) по 99 маршрутам (с 81 до 99 маршрутам). Открываются новые рейсы в Италию, Чехию и Грецию. Увеличиваются рейсы в Турцию, Египет, Грузию, Россию», – отметили в КГА.