В какие страны отправляют казахстанских детей лечиться за счет бюджета

В этом году детям провели более 100 тыс. операций.

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В Казахстане в 2022 году детям оказали медицинскую помощь на 560 млрд тенге. Такие данные озвучил вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник на брифинге в СЦК, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Вячеслав Дудник сообщил, что в этом году детям провели более 100 тыс. операций. В стране родилось в этом году 402 тыс. детей.

«В случаях невозможности лечения в пределах республики, дети лечатся в рамках программы «Зарубежное лечение». В течение года 71 ребенок был направлен за рубеж, на общую сумму более 1 млрд тенге, по таким направлениям, как трансплантация гемопоэтических стволовых клеток, склерозирование с применением электропорации, радионуклидная терапия и другие. Основными странами направления явились Турция, Германия, Индия, Россия», - сказал он.

В 2022 году общий объем финансирования медицинской помощи детям составил 560 млрд тенге.

В рамках амбулаторного лекарственного обеспечения в 2022 году было обеспечено 622 тыс. детей до 18 лет по 121 заболеванию на сумму 34 млрд тенге.

Бесплатными лекарствами обеспечиваются дети с такими заболеваниями, как ювенильный артрит, эпилепсия, пневмония, железодефицитная анемия, диабет, рахит, дерматиты, острые респираторные заболевания и т.д.

«Что касается обеспечения орфанными лекарственными средствами, приказом министерства перечень Единого дистрибьютора дополнен 40 наименованиями орфанных лекарственных заболеваний для обеспечения пациентов по таким заболеваниям, как спинальная мышечная атрофия, мышечная дистрофия Дюшенна, кистозный фиброз (Муковисцидоз), эпилепсия. По орфанным заболеваниям обеспечено свыше 8 тыс. пациентов», - резюмировал спикер.