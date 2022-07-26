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В какие страны вывозили жертв торговли людьми, рассказали в МВД РК
Елисеева Екатерина
корреспондент

О фактах сексуальной и трудовой эксплуатации граждан Казахстана за рубежом рассказали представители Министерства внутренних дел РК на брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В 2021 году выявлено 16 жертв сексуальной эксплуатации, в 2020 – 67, в 2019 году – 35. Один из фактов вывоза наших граждан – в Бахрейн. В последний год вывозили в Турцию, ОАЭ, но в основном превалирует внутренний трафик. Факты сексуальной эксплуатации выявляются в крупных городах – Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, а также в областных центрах", – рассказала заместитель начальника управления по борьбе с торговлей людьми департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Шынар Кошербаева.

По ее словам, за этот год возбуждено пять уголовных дел по фактам трудовой эксплуатации. Все они находятся на стадии расследования. В 2020 году удалось выявить 21 жертву трудовой эксплуатации, а в 2021 году – четырех жертв трудовой эксплуатации.

"В декабре 2021 года к различным срокам наказания осуждены 17 участников транснациональной преступной группы, занимавшейся торговлей людьми, в том числе несовершеннолетними, для сексуальной эксплуатации в Королевстве Бахрейн", – дополнил и.о. начальника департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Канат Нурмагамбетов.

Нурмагамбетов отметил, что, по данным ООН, самой известной формой торговли людьми является сексуальная эксплуатация. На ее долю приходится 54% случаев, связанных с торговлей людьми.

"К сожалению, Казахстан не является исключением. В нашей стране наиболее распространенной формой торговли людьми является сексуальная эксплуатация женщин, а также содержание притонов и сводничество. Мужчины, как правило, подвергаются эксплуатации в области труда. Кроме того, выявляются факты продажи новорожденных и малолетних детей для усыновления", – заключил Нурмагамбетов. 

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