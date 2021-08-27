В каких городах объектам бизнеса разрешили работать на выходных – новое постановление

Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление о смягчении карантинных ограничений в стране. В новом документе разрешается работать объектам МСБ в выходные во всех городах, кроме Алматы, сообщает Kazpravda.kz.
Так, с 28 августа разрешается работа, за исключением города Алматы:
- в выходные дни всех объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq, до 00.00;
- лидерам проекта Ashyq разрешается работать до 02.00 при условии наличия "зеленого статуса" (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей;
- по субботам разрешается работа общественного транспорта.
С 30 августа продлевается время работы в будние дни всех объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq, с 22.00 до 00.00. Лидерам проекта Ashyq в будние дни можно работать с 00.00 до 02.00, за исключением города Алматы.
При стабилизации эпидемиологической ситуации в Алматы могут ослабить карантинные меры с 4 и 6 сентября.
В регионах "темно-красной" зоны в выходные остаются те же ограничения, что и прежде.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.
Так, с 28 августа разрешается работа, за исключением города Алматы:
- в выходные дни всех объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq, до 00.00;
- лидерам проекта Ashyq разрешается работать до 02.00 при условии наличия "зеленого статуса" (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей;
- по субботам разрешается работа общественного транспорта.
С 30 августа продлевается время работы в будние дни всех объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq, с 22.00 до 00.00. Лидерам проекта Ashyq в будние дни можно работать с 00.00 до 02.00, за исключением города Алматы.
При стабилизации эпидемиологической ситуации в Алматы могут ослабить карантинные меры с 4 и 6 сентября.
В регионах "темно-красной" зоны в выходные остаются те же ограничения, что и прежде.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.