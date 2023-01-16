В каких кадрах реально нуждается Казахстан, определит Минтруда

В Казахстане определят потребность в кадрах у работодателей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Фото: пресс-служба Минтруда РК

Министерство труда и социальной защиты населения совместно с Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен» для определения потребности в кадрах приглашает работодателей пройти онлайн-опрос на государственном информационном портале «Электронная биржа труда» https://enbek.kz/ru/anketa/anketa-npp-2023.

«Сбор данных будет проводиться в период январь-февраль 2023 года. В ходе опроса планируется охватить порядка 45 тысяч работодателей, осуществляющих деятельность в различных отраслях экономики, из всех регионов республики.

Анкета состоит из следующих блоков: анализ потребности в кадрах; оценка возможного высвобождения работников; привлечение иностранной рабочей силы и дуальное обучение в Казахстане.

Это позволит определить реальную потребность рынка труда с высоким уровнем детализации по видам экономической деятельности и профессиям», – считают в МТСЗН.

По результатам исследования будет подготовлен аналитический отчет с рекомендациями и предложениями для формирования государственного образовательного заказа на подготовку кадров.