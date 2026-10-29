В каких международных рейтингах Казахстан показал высокие результаты

Страна заняла высокие позиции в международных рейтингах цифровых госуслуг и защиты прав детей, а также улучшила результаты в оценках инновационного развития и удовлетворенности жизнью, сообщает Azattyq Rýhy

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Международное влияние, цифровизация, защита прав детей и развитие инноваций - в этих сферах Казахстан отметился заметными результатами в мировых рейтингах. В одних исследованиях страна вошла в число лидеров, в других - улучшила свои позиции за последние годы. Какие достижения страны отражены в международных оценках - в материале Azattyq Rýhy.

В опубликованном платформой World Population Review рейтинге Most Powerful Countries 2026 Казахстан занял 34-е место среди 100 государств. Республика расположилась выше Дании, ОАЭ, ЮАР, Норвегии и Саудовской Аравии. Платформа рассматривает мощь государств через несколько составляющих, включая экономический вес, политическое влияние и военный потенциал. Поэтому результат характеризует положение страны на международной арене сразу по нескольким направлениям.

Среди наиболее сильных позиций Казахстана - развитие цифровых государственных услуг. В рейтинге электронного правительства ООН за 2024 год страна заняла 24-е место среди 193 государств, поднявшись на четыре строчки по сравнению с предыдущим исследованием. Казахстан вошел в группу с очень высоким уровнем развития электронного правительства и стал лидером среди стран СНГ. В этом рейтинге республика опередила Швейцарию, Турцию, Францию и Китай.

По отдельному индексу государственных онлайн-услуг, Online Service Index, Казахстан оказался еще выше: на 10-м месте в мире. Общая оценка ООН при этом складывается из трех компонентов: развития онлайн-сервисов, телекоммуникационной инфраструктуры и человеческого капитала.

Продвижение цифровых технологий сопровождается улучшением позиций в инновационном развитии. В Глобальном инновационном индексе 2026 года Казахстан поднялся с 81-го на 73-е место среди 139 экономик. Рост на восемь позиций стал наиболее значительным среди стран Центральной и Южной Азии. По сообщению Министерства науки и высшего образования, республика показала свой лучший результат за последнее десятилетие.

В региональном списке Центральной и Южной Азии Казахстан переместился с четвертого на второе место, сохранив лидерство в Центральной Азии. Наиболее заметное улучшение среди основных блоков индекса произошло по направлению «Результаты в области знаний и технологий» - с 87-й на 69-ю позицию. Среди отдельных сильных показателей страны министерство также выделило седьмое место по полезным моделям, 20-е по росту производительности труда и 27-е по экспорту высокотехнологичной продукции.

Отдельную международную оценку получило освоение навыков искусственного интеллекта. В новом AI-Human Skills Synergy Index 2026 Казахстан занял 55-е место среди 98 стран. Индекс, представленный в отчете Coursera Global Skills Report 2026, показывает, как обучающиеся сочетают освоение ИИ с развитием критического мышления, лидерства, коммуникации и умения решать сложные задачи.

При расчете используются данные об обучении на Coursera и показатели готовности государств к применению ИИ из индекса Oxford Insights. Поэтому казахстанский результат следует рассматривать прежде всего в контексте активности пользователей цифрового обучения. По данным министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, национальная программа AI-Sana уже объединяет 100 университетов. Более 1 200 преподавателей освоили современные методы онлайн-обучения и участвовали в создании 35 авторских курсов.

Заметный результат Казахстан показал и в социальной сфере. В Глобальном индексе прав детей KidsRights 2026 республика заняла 24-е место среди 194 стран, набрав 0,797 балла. С таким результатом страна вошла в топ-25 глобального рейтинга. Исследование готовят фонд KidsRights и Университет Эразма в Роттердаме. Оно охватывает право детей на жизнь, здоровье, образование и защиту, а также условия для реализации этих прав. Такой подход позволяет сопоставлять положение детей в разных странах по целому набору показателей.

Положительная динамика отмечена и в исследовании, которое опирается на оценки самих жителей. В World Happiness Report 2026 Казахстан занял 33-е место, поднявшись сразу на десять позиций по сравнению с предыдущим годом. Средняя оценка удовлетворенности жизнью составила 6,633 балла из десяти. Республика расположилась выше Франции, Сингапура, Италии и Испании. Рейтинг 2026 года охватил 147 стран. Его основу составляют опросы Gallup, в которых участники оценивают свою жизнь по десятибалльной шкале. Для итогового результата используются средние значения за три года - в данном случае за 2023-2025 годы. Это позволяет проследить более устойчивую картину удовлетворенности жизнью.

Казахстан также сохраняет место среди государств с очень высоким уровнем человеческого развития. В докладе ПРООН, опубликованном в 2025 году по данным за 2023 год, республика заняла 60-е место среди 193 стран и территорий. Значение Индекса человеческого развития составило 0,837. За период с 1990 по 2023 год показатель вырос на 21,5% - с 0,689 до 0,837. Индекс объединяет показатели ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения. Он показывает, какими возможностями располагают люди для долгой жизни, получения знаний и поддержания достойного уровня жизни.

В числе положительных результатов - позиция в Глобальном индексе миролюбия 2026 года. Казахстан занял 44-е место среди 163 государств и территорий, улучшив положение на пять строчек. Оценка страны составила 1,771 балла. Институт экономики и мира, который составляет рейтинг, учитывает 23 показателя общественной безопасности, внутренних и международных конфликтов, а также милитаризации.

Еще один показатель, имеющий практическое значение для граждан, - международная мобильность. В январском выпуске Henley Passport Index 2026 паспорт Казахстана занял 61-е место, разделив позицию с Боливией и Суринамом. Его обладателям были доступны 78 направлений без предварительного оформления визы. Индекс Henley & Partners составляется на основе данных Международной ассоциации воздушного транспорта - IATA. Он оценивает паспорта по количеству доступных направлений. При этом в показатель входят и некоторые варианты упрощенного въезда, включая получение визы по прибытии.

Продвижение Казахстана зафиксировано и в открытости официальной статистики. В Open Data Inventory за 2024 год, результаты которого опубликовали в 2025 году, страна заняла 44-е место среди 198 участников. По сравнению с итоговым рейтингом 2022 года республика поднялась на семь позиций - с 51-й строчки. Общая оценка составила 72 балла из ста. Особенно высоким оказался результат по охвату статистических данных: 14-е место в мире. ODIN оценивает полноту и открытость официальной статистики. Для пользователей это означает возможность находить и использовать данные, необходимые для исследований, общественного контроля и принятия решений.

Положительная динамика отмечена и в достижении Целей устойчивого развития. В Sustainable Development Report 2026 Казахстан занял 67-е место среди 169 стран, тогда как годом ранее находился на 70-й позиции среди 167 участников. Итоговая оценка республики составила 72,03 балла из ста. В таблице Казахстан расположился выше Индонезии, Мексики, Малайзии и Турции.

Исследование охватывает прогресс по 17 Целям устойчивого развития. Среди положительных изменений Министерство национальной экономики отдельно отметило расширение доступа населения к базовым услугам питьевого водоснабжения - с 95,4% до 97,8%. Такие показатели позволяют увидеть за местом в рейтинге конкретные изменения в повседневной жизни людей.

За каждым из этих результатов - свое направление развития Казахстана: цифровые сервисы, освоение новых технологий, защита детства и расширение возможностей для граждан. Вместе они показывают, насколько разнообразны достижения страны, получившие международное признание.