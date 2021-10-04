В каких регионах больше всего подорожали макароны

Экономика
1201
В Казахстане цены на макаронные изделия выросли на 11% за год. В то же время производство в секторе упало сразу на 13%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

За январь–август текущего года в Казахстане произвели 100,8 тыс. тонн макарон, лапши, кускуса и прочих аналогичных мучных изделий — на ощутимые 13,3% меньше, чем годом ранее.

В региональном разрезе по объёмам выпуска в секторе лидирует Шымкент: 17,8 тыс. тонн, минус 16,3% за год. Также в тройку лидеров вошли столица (16,7 тыс. тонн, минус 19,2%) и Западно-Казахстанская область (15,1 тыс. тонн, минус 1,3%).

Для справки: в целом за 2020 год в стране произвели 179,3 тыс. тонн макаронных изделий — на 6,2% больше, чем годом ранее.



По итогам января–июля 2021 года отечественные компании обеспечили спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) на макаронные изделия на 82,3% против 84,7% годом ранее. На долю импорта пришлось 17,7% ресурсов соответственно. В страну завезли 18,9 тыс. тонн изделий — на 2,2% больше, чем годом ранее.

Реализация на внутреннем рынке сократилась на 20,5% за год, до 71,3 тыс. тонн. В то же время экспорт вырос на 11,9%, до 35 тыс. тонн.



По итогам августа цены на макаронные изделия выросли на 1,3% за месяц и на 11,1% — за год. Сильнее всего в годовой динамике ощутили рост цен жители Атырауской (на 22%), Кызылординской (на 18,4%) и Карагандинской (на 17,5%) областей.

Среди макаронных изделий в годовой динамике на 12,4% подорожала лапша, на 11,5% — спагетти, на 10,9% — вермишель, на 10,7% — рожки.

В сентябре на базарах и в магазинах страны купить лапшу можно было за 782 тг за кг, вермишель — за 374 тг за кг, рожки — за 361 тг за кг.



В Зерновом союзе Казахстана заявили, что рост цен на макаронные изделия неизбежен, сообщает Хабар24.

На рынке поднялась стоимость сырья. Из-за засухи в этом году отечественные фермеры получили меньше урожая пшеницы. По подсчетам Союза полеводов страны, объёмы могли сократиться на 30% по сравнению с 2020 годом. В то же время спрос на рынке остался на прежнем уровне.

Популярное

Все
Текущее состояние энергетических объектов многих регионов республики, тепловых и других сетей коммуникаций, находящихся под управлением частного бизнеса, требует не только отпуска тарифного «джинна из бутылки», но и комплексного подхода к решению накопившихся проблем в сфере жизнеобеспечения городов
Для устойчивости системы нужны демократические институты
Лекарственный рынок: проблемы и перспективы
Про WRO, роботов и новых друзей
Скользкая дорога к знаниям
Бум перехода жилых домов на новые формы управления в Костанае ожидают этим летом
Битвы за плей-офф
Сенаторы зарегистрированы
Свет наших газет
Надбавки за категорию
В тренде – органическое земледелие
Поступок настоящего воина
На холодном откорме
Правоохранительные органы начали масштабную проверку грузового автотранспорта на предмет превышения весовых параметров
Анонимность не спасет
Учебный процесс возобновится
С неаполитанским акцентом
Час на дорогу
Охота на архаров
Верните райсуды!
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
С 1 января в стране начался второй этап всеобщего декларирования. Подробности в интервью заместителя руководителя управления всеобщего декларирования и администрирования доходов физических лиц КГД Министерства финансов РК Санжара Молдабекова
Водителя троллейбуса насмерть сбили в Алматы
Застолье закончилось убийством в ЗКО
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Владелец столичной антикварной лавки Руслан Кабазиев изобрел "машину времени"
"Мучили малышей разными способами": видео из центра развития шокировало Казнет
Известному казахстанскому культурологу и общественному деятелю Мурату Ауэзову исполнилось 80 лет
Ерке Есмахан и Raim поженились по исламскому обряду
Десятки тонн овощей, выращиваемых в теплицах, замерзли в Шымкенте и Туркестанской области
Роспуск Мажилиса: президент провел консультации со спикерами палат Парламента и премьером
Строительный гигант Турции готов реализовать новые инвестпроекты в Казахстане
Мир в руках поэта
Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам с заявлением
Все зависит от открытости и конкурентности выборов
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана

Читайте также

Президент , Международное сотрудничество , Экономика
Более 1,1 млрд долларов намерен инвестировать в Казахстан в…
Экономика
Нацбанк купит около 2 млрд долларов в портфель ЕНПФ
Экономика
До 500 млрд тенге пенсионных активов инвестируют в облигаци…
Правительство , Экономика , Образование , Спорт
Тренерам казахстанских спортшкол хотят повысить зарплату

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]