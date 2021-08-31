Общество
В каких регионах чаще всего выявляют "приписки" по медуслугам
Екатерина Елисеева
За 6 месяцев 2021 года Фонд социального медицинского страхования выявил свыше 486 тысяч дефектов со стороны медорганизаций, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу фонда. 

Эксперты Фонда социального медицинского страхования продолжают мониторинг качества и объемов оказанных услуг по гарантированному государством бесплатному объему медицинской помощи (ГОБМП) и по ОСМС.

"По результатам мониторинга за 6 месяцев 2021 года экспертами фонда выявлено более 486 тысяч дефектов. Для сравнения, по итогам первого полугодия прошлого года эта цифра составляла 461 тысячу. Большая часть нарушений (74,4%) выявлена специалистами при оказании консультативно-диагностических услуг (КДУ) населению", – говорится в сообщении. 

По данным экспертов, допускаются факты необоснованного завышения объемов помощи/услуг - 67%, необоснованного отклонения лечебно-диагностических мероприятий от стандартов, правил в области здравоохранения/ клинических протоколов - 16,4%, некорректное оформление медицинской документации - 11,3% дефектов.

Также за эти полгода было выявлено более 11,3 тысячи неподтвержденных случаев оказания медуслуг, что составляет 2,3% от общего количества выявленных дефектов. Среди регионов наиболее часто "приписки" встречаются в городах Нур-Султане, Шымкенте и Жамбылской области, меньше всего в ЗКО, Атырауской, Костанайской и Акмолинской областях.

В отношении всех субъектов здравоохранения - нарушителей были применены штрафные санкции.

К слову, с этого года фонд внедрил в практику проведение проактивного мониторинга: так, при выявлении фактов неисполнения договорных обязательств поставщику предоставляется 45 календарных дней со дня подписания заключения на устранение и надлежащее их исполнение. Если дефект не устранен в срок, на медицинскую организацию налагается штраф.

"Проактивный мониторинг позволяет фонду предоставить шанс поставщикам для устранения нарушений, и, надо отметить, что они стараются максимально устранить их, чтобы избежать штрафных санкций. В итоге выигрывает пациент, в интересах которого сотрудник фонда после выявления нарушений повторно проводит оценку деятельности поставщиков. Между сотрудниками медицинских организаций и сотрудниками фонда данный формат мониторинга позволяет выстраивать доверительные отношения, чтобы совместными усилиями улучшить доступность и качество оказываемых услуг", - отметила Лаззат Шоманова, директор департамента мониторинга качества медицинской помощи Фонда соцмедстрахования.

Необходимо также отметить, что оплата за медицинские услуги, оказанные населению поставщиками фонда по пакетам ГОБМП и ОСМС, производится только после проведения мониторинга качества и объема данных услуг. То есть оплачиваются только оказанные по факту услуги, подтвержденные документально, с соблюдением стандартов и правил оказания медицинской помощи, а также рекомендаций клинических протоколов.

Если пациент самостоятельно выявляет факты приписки услуги, которую он не получал, необходимо сообщить об этом в Фонд медицинского страхования. Подать жалобу или обращение можно  по телефону 1406 или через мобильное приложение Qoldau 24/7. 

Для улучшения качества оказания медицинской помощи населению  фонд в этом году продолжил акцию "Тайный пациент". В рамках этой акции сотрудники фонда через "тайный" обзвон медицинских организаций провели мониторинг знаний специалистов регистратуры и медицинских работников о системе медстрахования, медицинских услугах, которые входят в ОСМС и ГОМБП, стандартам оказания медпомощи, а также по вопросам статуса застрахованности пациентов.

По итогам исследования самый высокий уровень знаний показали медработники Западно-Казахстанской (86%), Жамбылской (83%) и Восточно-Казахстанской областей (83%). Хуже всего дела обстоят в Мангистауской и Атырауской областях – здесь показатель знаний составил всего 68% из числа опрошенных. Также в тройку аутсайдеров попала Актюбинская область с 69%.

Полученные результаты, как отметили эксперты фонда, позволят определить направления, по которым нужно усилить знания медработников и улучшить качество предоставления медицинских услуг. Мониторинг не предусматривает каких-либо мер взыскания, но станет основанием для адресного обучения медработников сотрудниками фонда и позволит снизить количество неправомерных отказов пациентам в получении необходимой медуслуги, повысить сервис в медорганизациях, обеспечить пациентов компетентными консультациями.

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