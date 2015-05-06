В каких регионах Казахстана в июле сдадут арендное жилье Экономика 2064 Ксения Воронина

В АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания" рассказали, в каких регионах в июле будут сданы квартиры по программе арендного жилья, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"В ближайших планах компании – сдача 269 квартир в 5 регионах страны в июле текущего года. Из них в Астане в жилом комплексе по улице Байтурсынова – 52 квартиры. Общая площадь составляет около 3 000 квадратных метров. Стоимость аренды за 1 квадрат составит 1 120 тенге. В Алматы – 50 квартир площадью около 3 500 квадратных метров. Ежемесячный арендный платеж составит 1 120 тенге. В Актобе – 77 квартир общей площадью 5 500 квадратных метров со стоимостью аренды менее 900 тенге за 1 квадрат жилья. В Павлодаре – 35 квартир общей площадью 1 200 квадратных метров со средним платежом за 1 квадратный метр жилья 912 тенге. А также в 55 квартир в Алматинской области общей площадью 2 700 квадратных метров, ежемесячный платеж – 1 108 тенге за 1 квадратный метр", – сообщил председатель правления КИК Азамат Ибадуллаев.



В настоящее время КИК завершает процедуры по подписанию договоров аренды с выкупом по 1 357 квартирам общей площадью 76,5 тысяч кв. м в городах Астане, Алматы, Семее, Костанае, Кокшетау, которые были распределены в марте текущего года. Первые обладатели квартир уже проживают в своем новом жилье. Продолжаются процедуры по распределению 1 080 квартир в Шымкенте.



В целом объем ввода арендного жилья до 2020 года составит около 1,4 млн кв. м, из которых 487 тыс. кв. м будет сдано в 2015 году.



"На сегодняшний день из Национального фонда для строительства и приобретения жилья выделен 71 миллиард тенге. В рамках исполнения программы подписаны договора на общую сумму более 36 миллиардов тенге, часть которых уже исполнена. В настоящее время компанией проводятся тендерные процедуры по приобретению жилья на сумму около 9 миллиардов тенге", – пояснил глава КИК.



Кроме того, функции по организации строительства, начиная от разработки проектно-сметной документации и заканчивая вводом жилья в эксплуатацию, были переданы дочерней организации холдинга "Байтерек" – АО "Байтерек Девелопмент". На текущий момент компании передано 12 млрд тенге для начала строительства.



Как пояснил Азамат Ибадуллаев, построенное арендное жилье распределяется только очередникам местных исполнительных органов. А именно – многодетным и неполным семьям, семьям, воспитывающим инвалидов, детям-сиротам или оставшимся без попечения родителей, оралманам, госслужащим, военнослужащим, работникам бюджетных организаций и сотрудникам специальных государственных органов.



Местные исполнительные органы, подчеркнул глава КИК, следят за тем, чтобы половина распределяемого жилья была направлена на обеспечение участников программы, относящихся к категории "молодая семья" – до 35 лет".

