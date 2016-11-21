В каких регионах РК потеплеет в ближайшие дни рассказали синоптики

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В период с 22 по 24 ноября в ряде регионов Казахстана ожидается повышение температуры воздуха, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По данным метеорологов, мощный антициклон, удерживающий в Казахстане очень холодную погоду, под натиском теплого и влажного атлантического воздуха начинает медленно разрушаться.
"В предстоящие трое суток в западных, северных и центральных областях республики ожидается повышение температуры, а также снег, метель и сильный западный ветер. На юге, юго-востоке и востоке под влиянием антициклона сохранится холодная погода без осадков. К 24 ноября предполагается ослабление морозов в восточных областях", – сообщили синоптики.
Отметим, что в Астане завтра ожидается переменная облачность, без осадков, ночью -25–27, днем -15–17, повышенный юго-западный ветер 9–14 м/с. В среду, 23 ноября, будет переменная облачность, без осадков, ночная температура воздуха достигнет -15–17, -8–10, сохранится повышенный юго-западный ветер 9–14 м/с, с порывами до 15–20 м/с.
Напомним, ранее специалисты Казгидромет сообщили о том, когда потеплеет
в столице РК.