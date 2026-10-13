В каких случаях кандидатам в депутаты маслихатов вернут избирательный взнос

Выборы

Особенностью текущей избирательной кампании является применение смешанной системы, предусматривающей участие в выборах как политических партий, так и кандидатов по одномандатным избирательным округам, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В этой связи кандидаты могут выдвигаться не только политическими партиями и общественными объединениями, но и в порядке самовыдвижения. Кандидаты в депутаты маслихатов по закону должны вносить избирательный взнос. О том, кто и в каком размере должен его вносить, а также в каких случаях этот взнос будет возвращен, сегодня рассказали на заседании ЦИК.

Член Центральной избирательной комиссии Асель Жанабилова отметила, что эта норма направлена на обеспечение ответственного участия субъектов избирательного процесса. Согласно статье 104 Конституционного закона о выборах, политические партии, выдвинувшие партийные списки, вносят из собственных средств на счет местных исполнительных органов избирательный взнос в пятикратном размере установленной законодательством минимальной заработной платы за каждое лицо, включенное в партийный список. В настоящее время 5 МЗП составляет 425 000 тенге. Кандидат в депутаты маслихата, баллотирующийся в порядке самовыдвижения, вносит на счет местных исполнительных органов аналогичную сумму избирательного взноса до регистрации и после проверки его на соответствия предъявляемым требованиям.

«Внесенный взнос возвращается политической партии в случаях, если по итогам выборов политическая партия набрала не менее 5% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, а также в случае смерти единственного кандидата, включенного в партийный список. Внесенный взнос возвращается кандидату в случаях, если по итогам выборов кандидат избран депутатом маслихата или по итогам голосования кандидат набрал не менее 5% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, а также в случае смерти кандидата. Во всех остальных случаях внесенный взнос возврату не подлежит и обращается в доход республиканского бюджета», - проинформировала Асель Жанабилова.

Было отмечено, что избирательный взнос должны уплачивать не все политические партии. По соответствующему территориальному избирательному округу взнос не уплачивают партии, получившие на предыдущих выборах депутатов соответствующего маслихата 5% и более голосов избирателей. Партии, получившие на предыдущих выборах от 3% до 5% - уплачивают 50% установленного избирательного взноса, а партии, получившие от 1% до 3% - 70% от размера избирательного взноса.

 

 

#маслихат #выборы #взнос

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