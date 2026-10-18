В каких случаях казахстанцы могут оспорить закон в Конституционном Суде

Закон и Порядок

Для того, чтобы оспорить закон или другую правовую норму, гражданину необходимо подтвердить, что она была применена в его судебном деле и затрагивает его конституционные права

Фото: Сгенерировано ИИ

Конституционный Суд Казахстана разъяснил, при каких условиях граждане могут обратиться с требованием проверить закон или другой нормативный правовой акт на соответствие Конституции, передает Kazpravda.kz.

Как пояснили в ведомстве, одного несогласия с законом недостаточно. Оспариваемая норма должна непосредственно затрагивать права самого заявителя и быть применена судом при рассмотрении дела с его участием.

Кроме того, по делу должен иметься вступивший в законную силу судебный акт апелляционной инстанции.

Порядок обращения установлен статьей 45 Конституционного закона РК «О Конституционном Суде Республики Казахстан». Согласно этой статье, гражданин вправе оспаривать не только нормативный правовой акт целиком, но и отдельные его положения.

Какие условия необходимо соблюсти

Первое условие — закон или другая правовая норма, которую гражданин считает противоречащей Конституции, должна быть применена судом в конкретном деле с его участием. При этом необходимо показать, каким образом ее применение затрагивает права и свободы заявителя.

Второе условие — наличие вступившего в законную силу судебного акта апелляционной инстанции. Это означает, что для обращения в Конституционный Суд недостаточно только решения суда первой инстанции.

Третье условие — соблюдение срока подачи обращения. Согласно статье 45, гражданин должен обратиться в Конституционный Суд не позднее одного года после принятия соответствующего судебного акта.

Четвертое условие — наличие признаков нарушения конституционных прав и свобод самого заявителя. Таким образом, гражданин должен обосновать, почему оспариваемая норма затрагивает именно его права, а не просто выразить несогласие с ее содержанием.

#суд #права #конституция

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