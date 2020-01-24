В каких улицах столицы решится проблема подтопления в этом году, рассказал Кульгинов

Общество
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Айдана Демесинова
О работах по строительству ливневой канализации в Нур-Султане доложил Алтай Кульгинов Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву на расширенном заседании Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Определеноболее 50 мест подтоплений, из них 3 наиболее критических в районах пересечения: По району улиц Валиханова и Бараева(мкр.Жастар) работы начались.  По пр. Б.Момышулы в районе "Дворца Школьников" начато строительство.  По пр. Туран и пр. Улы Дала будет проведено переустройство коллекторов и модернизация очистных сооружений (1,5 млрд тенге)", - сообщил Кульгинов.

По его словам, по всем 3 участкам завершение проектов планируется в 2021 году. Глава столицы отметил, что в прошлом году завершили строительство двух очистных сооружений в районе Логистического центра и Мынжылдык. Стоимость проекта составила 2,3 млрд тенге.

"В текущем году работы будут проводится на 6 объектах, три из которых планируется завершить в  ж.м. Тельмана, ул.Ушконыр и ул. Кудайбердыулы", - заключил аким Нур-Султана.



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