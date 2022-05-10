В каком регионе Казахстана больше всего выросли цены на продукты

В пресс-службе Премьер-министра РК озвучили данные по росту цен на продукты питания в регионах Казахстана, сообщает Kazpravda.kz.

Так, на сегодня в разрезе регионов наибольший рост цен зафиксирован в Карагандинской области – на 0,4%.

Еще в 11 регионах – городах Нур-Султан и Шымкент, Мангистауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Алматинской и Туркестанской областях – 0,3%.

Также, в пресс-службе сообщили, что Премьер-министр поручил Минторговли совместно с акиматами областей уделить особое внимание контролю за торговой надбавкой, в том числе на оптовых точках реализации, и довести финансирование «оборотной схемы» до 100%-го целевого уровня.