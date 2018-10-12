В каком регионе РК больше всего женщин-акимов – аналитика
Александра Власова
В Службе центральных коммуникаций состоялся брифинг в преддверии Первого форума сельских женщин "Вклад женщин Казахстана в устойчивое развитие сельских территорий", в ходе которого были озвучены аналитические данные о количестве женщин, занимающих пост акима, в разрезе регионов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Мы попытались сами собрать небольшой аналитический материал, и выяснили, что всего 3 женщины занимают должность акима района из 146 акиматов районного значения, что составляет меньше 3%", - сказала исполнительный директор международной организации ExpoWomen Ляззат Аскарова.
По ее информации, в областях всего 985 сельских округов, их них 171 возглавляются женщинами - это 17,3 %.
"Эти цифры, в целом, радуют!" - заметила спикер, приведя примеры в разрезе областей.
"Больше всего женщин-акимов сельских округов в Акмолинской области – 49 (22 %), в Северо-Казахстанской области – 26 (21%), в Павлодарской области – 18 (20,6 %), Актюбинской – 17 (16,3 %), Костанайской – 16 (17,7 %). К нашему огорчению, всего по одной женщине-акиму сельских округов в Жамбылской, Мангыстауской и Карагандинской областях, чуть больше в Кызылординской области – 3 (7,6 %), в Атырауской области – 5 (13,5 %)", - проинформировала Ляззат Аскарова.
Также она отметила, что среди женщин, взявших в свои руки непростое дело, есть очень молодые.
"Отрадно, что самая молодая аким сельского округа - 28-летняя Ибраева Азиза - живет и работает в Железинском районе Павлодарской области и руководит сельским округом", - сказала Аскарова.
Напомним, женщины-лидеры примут участие в Первом форуме сельских женщин "Вклад женщин Казахстана в устойчивое развитие сельских территорий", который пройдет 8-9 ноября в Астане в Национальном музее РК.