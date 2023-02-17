В каком случае могут сменить локацию строительства АЭС в Казахстане, рассказал Скляр

Энергетика, Технологии
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Диасов Ораз
корреспондент

По его словам, если технико-экономическое обоснование покажет, что в данном районе станцию нецелесообразно строить, то будет выбрана другая локация.

Фото: pexels.com

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр заверил, что проектирование станции будет проходить с проведением тщательных экспертиз на безопасность, в том числе сейсмической, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Проектирование станции будет проходить достаточно длительный период, так как объект опасный в плане промышленной безопасности. Безусловно, будут тщательно проведены соответствующие экспертизы. Предварительная локация - Алматинская область», - сказал в кулуарах после заседания Сената Роман Скляр.

Он отметил, что сначала будет разработано технико-экономическое обоснование, потом, уже по итогам его рассмотрения, будет готовиться проектно-сметная документация.

«Если технико-экономическое обоснование покажет, что в данном районе станцию нецелесообразно строить, то естественно, будет выбрана другая локация. Сейчас этот вопрос пока преждевременный, на повестке не стоит. Идет обсуждение о выборе места. ТЭО еще не начали разрабатывать", - резюмировал спикер.

 

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