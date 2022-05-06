В каком случае референдум признают состоявшимся, рассказали в Центризбиркоме

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров рассказал, сколько человек могут принять участие в республиканском референдуме по поправкам в Конституцию, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Константин Петров отметил, что списки граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме, составляются акиматами на местах на основании их регистрации по месту жительства на территории конкретного участка для голосования.

Граждане, имеющие временную регистрацию, могут быть включены в списки только на основании поданного ими заявления.

«Чтобы референдум состоялся, в нем должны принять участие более половины граждан, включенных в список для участия в референдуме», – отметил спикер.

Он сообщил, что по состоянию на 1 апреля в реестр избирателей включено 11 695 439 граждан.