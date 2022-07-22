В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве

Вопрос введения жесткого карантина будет рассмотрен в случае перехода того или иного региона Казахстана в "красную" зону по COVID-19. Об этом заявила руководитель Управления эпидемиологического контроля за инфекционными заболеваниями Минздрава РК Роза Кожапова, передает корреспондент Каzpravda.kz.



"Вопрос введения жесткого карантина будет рассмотрен в случае перехода того или иного региона в "красную" зону согласно матрице по COVID-19. На сегодня только один регион – Нур-Султан – находится в "желтой" зоне", – сказала Роза Кожапова на брифинге в СЦК.



По ее словам, когда регион находится в "желтой" зоне, введение каких-то жестких ограничительных мер, связанных с нагрузкой на бизнес, не предусмотрено.



"В случае перехода региона в "красную" зону, возможно, будет вводиться и система Ashyq, и другие ограничительные меры. Они находятся на стадии обсуждения с НПП "Атамекен". Решение будет приниматься по результатам рассмотрения на МВК", – резюмировала спикер.