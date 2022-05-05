В каком виде вынесут поправки в Конституцию на референдум – ответ сенатора

Сенатор Ляззат Сулеймен в интервью журналистам в Сенате ответила на вопрос, в каком виде будут вынесены на референдум поправки в Конституцию, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По словам сенатора, решение относительно содержания референдума будет приниматься отдельно.

«Сейчас есть мнение, что казахстанцы должны голосовать за каждую поправку отдельно, или же может быть поставлен один вопрос: «согласны ли вы с изменениями, вносимыми в конституцию». Этот вопрос будет формулировать Президент своим указом», - сказала депутат.