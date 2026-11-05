В Камбодже пассажирам круизного лайнера пришлось прервать свое путешествие

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Оператор остановил судно из-за высоких цен на топливо и вынудил пассажиров его покинуть.

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

В камбоджийском портовом городе Сиануквиль всем пассажирам пришлось против воли покинуть борт, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews

Причиной внезапной остановки рейса оператор назвал резко выросшие цены на топливо на фоне войны с Ираном, которые сделали дальнейшее плавание попросту непосильным.

И это при том, что стоимость билетов на лайнер наводила на мысль, будто деньги здесь значения не имеют. 

Для всех 203 пассажиров судна кругосветное путешествие теперь завершилось. Круизный лайнер, управляемый американской компанией Villa Vie Residences, стоял в порту Сиануквиля на юге Камбоджи. Он прибыл туда 23 октября для плановой остановки на пять дней. Изначально лайнер должен был продолжить путь до Вьетнама.

#цены #круиз #лайнер

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