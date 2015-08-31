В Канаде неизвестный выиграл в лотерею $5,3 млн

Неизвестный житель канадской провинции Онтарио сорвал джекпот в размере 7 млн канадских долларов ($5,3 млн) популярной национальной лотереи "6 из 49", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
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Об этом в воскресенье сообщили представители ассоциации Atlantic Lottery, которая проводит в Канаде около десятка подобных розыгрышей.
Победитель должен предъявить выигрышный квиток с сыгравшими номерами 13, 30, 36, 40, 42 и 46. По правилам лотереи, победитель должен назвать свое имя, анонимам выигрыш не предоставляют.
В минувшие выходные сразу два жителя канадских провинций Онтарио и Нью-Брансуик выиграли в лотерею "6 из 49" 18 млн долларов ($14 млн).
Atlantic Lottery проводит розыгрыши на территории Канады с 1976 года. За это время сумма выигрышей уже превысила 5,5 млрд канадских долларов (около $4,73 млрд).