В Канаде сразу восемь человек стали обладателями выигрышного лотерейного билета на $30 млн

В мире
Асель Есетова
Фото © ctvnews.ca

Сразу восемь жителей канадского городка Лабрадор-Сити (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор) стали обладателями 30-миллионного выигрыша в популярную лотерею "Лотто-Макс". Об этом в субботу сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на телеканал СВС.

"В пятницу вечером после работы мы скинулись по символической сумме и купили лотерейный билет, ведь джекпот к тому времени уже составлял солидные 30 млн долларов. Никто из нас не смотрел вечерний розыгрыш, а утром мы узнали, что именно наш билет оказался выигрышным", - рассказала репортерам Келли Трикко - сотрудница одной из городских компаний, занимающихся арендой недвижимости.

В ближайшее время друзья-коллеги намерены представить счастливый билет организаторам лотереи и поделить выигрыш. Некоторые из новоиспеченных миллионеров уже заявили, что в понедельник напишут заявление об увольнении с работы.

Lotto Max была запущена в Канаде в 2009 году и с тех пор стала одной из самых популярных местных лотерей, ее джекпоты достигают 50 млн долларов.

