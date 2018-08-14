В Капшагае женщина и мужчина утонули, пытаясь спасти ребенка

Происшествия
839
На Капшагайском водохранилище погибли двое взрослых, бросившихся на спасение ребенка, сообщает inform.kz.

Трагическое происшествие произошло вечером 11 августа. 24-летняя женщина и 37-летний мужчина погибли при попытке спасти 10-летнего ребенка.

"Информация о гибели трех человек на воде поступила в 20:10. Они купались в неразрешенном для купания месте. В темное время суток не было возможности вести поисковые работы, и 4 сотрудника оперативно-спасательного отряда начали поиски в 5 часов утра. На данный момент тела всех трех погибших найдены", – проинформировали в ДЧС по Алматинской области.

По словам представителя департамента, с начала года в Алматинской области утонули 46 человек, 11 из них – дети.

"Все 46 человек купались в необорудованных для купания местах. ДЧС по Алматинской области призывает купаться в специально отведенных местах, не купаться в нетрезвом состоянии и не оставлять без присмотра детей", – сказал официальный представитель областного ДЧС Азамат Журтбаев.

Популярное

Все
К вулкану по полярному плато
Сам себя не оценишь – никто не оценит
Штирлиц vs Достоевский
Предстоящий паводок вызывает опасения в Северо-Казахстанской области
Знакомьтесь: Владимир – қазақтың сары баласы
Не быть иностранцами в своей стране
Сказка в твоих руках
Все началось с Абая
Есть третья медаль!
Вспомнить забытое старое…
Без промаха
В Кокшетау – на «Станционного смотрителя»!
Ближе к читателю
Врачебная ошибка
«Я говорю с тобой из Ленинграда…»
Ставка на молодежь
«А счастье было так возможно…»
Я – классная!
Вперед с учетом опыта прошлого
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана
Вертолет МЧС привлекли к поискам пропавших рыбаков в Жамбылской области
Глава спортивного ведомства страны отметил снижение результатов национальной сборной
Два человека погибли в ДТП на трассе области Абай
Личные вещи Уинстона Черчилля выставили на торги в Нью-Йорке
Касым-Жомарт Токаев побеседовал с Папой Римским Франциском
Угроза обвала сохраняется на шахте «Майкаинзолото»
Мастерица из Семея воплотила в жизнь проект по вязанию веселой азбуки
Можно ли самостоятельно выучить казахский язык? Если да, то с чего начать?
Сенсация: Амир Омарханов обыграл первую ракетку AusOpen среди юниоров
Назначен гендиректор МАЭК
Алек Болдуин обвинен в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс
Президент Казахстана встретился с секретарем Святого Престола по связям с государствами
Поставку наркотиков из США под видом детских игрушек наладил казахстанец
Аида Балаева обсудила вопросы сотрудничества с министром культуры Италии
Французские парламентарии высоко оценили реформы в Казахстане
Илья Мизерных завоевал историческое «золото» в Канвоне
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта

Читайте также

«Захват» школы в Актобе: О провокации заявили стражи порядка
Экс-сотрудник ДЧС занимался сбытом наркотиков в Алматинской…
Токаев поручил разобраться, почему система оповещения о ЧС …
Лежавшего на дороге пешехода переехал автомобиль в Павлодар…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]