В Караганде автобус сбил девушку на остановке

В Караганде водитель общественного транспорта совершил наезд на 25-летнюю девушку, которая в этот момент находилась на автобусной остановке, сообщает Ekaraganda.kz.
"29 декабря в районе торгового дома "Умай" водитель общественного транспорта наехал на девушку 1993 года рождения. С диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга" пострадавшая доставлена в областной медицинский диагностический центр, где ее осмотрят врачи", - рассказала пресс-секретарь управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса.
По ее словам, пока однозначно говорить о состоянии сбитой девушки рано. Насколько серьезно на ее здоровье скажутся полученные травмы, покажет медицинское обследование.
Также еще непонятно, стояла ли девушка на остановке или переходила дорогу. В областном департаменте полиции пообещали рассказать об обстоятельствах происшествия позже.