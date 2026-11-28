До конца года уровень газификации населения в РК достигнет 64,5%, доступ к газу получат 13,2 млн граждан, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Караганде завершено строительство газораспределительных сетей для газификации микрорайонов Таугуль и Кунгей. В рамках шестого пускового комплекса проекта построено 201 км газопроводов, установлены 4 газорегуляторных пункта и 44 шкафных газорегуляторных пункта, сообщает Минэнерго республики.

"Благодаря реализации проекта при активном участии Карагандинского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» возможность подключения к природному газу обеспечена для 4 940 индивидуальных жилых домов. Кроме того, к газораспределительной сети смогут подключиться социальные и общественные объекты. В частности, предусмотрена газификация 1 школы, 5 детских садов, 2 медицинских учреждений, 4 спортивных секций.

Реализация проекта позволит улучшить условия проживания жителей микрорайонов Таугуль и Кунгей, развить городскую инфраструктуру и создать условия для обеспечения природным газом социальных объектов", - говорится в сообщении.

В 2026 году в Казахстане министерство энергетики реализует 40 проектов по газификации населенных пунктов. В текущем году ожидается, что доступ к природному газу получат еще около 36 тыс. человек.

До конца года уровень газификации населения достигнет 64,5%, доступ к газу получат 13,2 млн граждан.