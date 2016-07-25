В Караганде на оживленной улице провалилась дорога

Закон и Порядок
Фото с сайта ekaraganda.kz
Обильные осадки стали причиной ЧП и в Караганде. Там провалился участок автодороги, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ktk.kz.

"Огромная яма появилась прямо на оживленной остановке. Только по случайности никто не пострадал. Оказалось, асфальт обрушился прямо над главным канализационным коллектором. Срок эксплуатации труб, проложенных 55 лет назад, уже истек. А сильные дожди увеличили нагрузку на городской сток. Ветхая железобетонная труба просто не выдержала напора воды", – передает телеканал.

Между тем в пресс-службе ТОО "Караганды су" отметили, что из-за плохой работы ливневой канализации все дождевые талые воды на себя принимает городская канализация. Вследствие этого разрушается железобетон. Поэтому периодически из-за разрушения железобетона и из-за того, что постоянно мокрый, грунт проваливается в коллектор.

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