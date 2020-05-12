В Караганде начальник СИЗО вывозил заключенных для ремонта квартиры

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В Караганде начальник следственного изолятора вывозил осужденных для ремонтных работ в квартире. Об этом сообщает "Патриот Караганды" на своей странице в Facebook
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Как стало известно, по приказу начальника следственного изолятора – СИ-16 в Караганде троих осужденных вывозили из камеры для ремонтных работ в квартире в новом жилом комплексе. Дежурные полицейские выпускали заключенных из камер без должного конвоирования, без привлечения автозака с решетками, и без записей в журналах регистрации. И пока осужденные работали в квартире, их ждал старший сержант – водитель автомобиля Skoda.
"По данному факту начато досудебное расследование по статье 362 Уголовного кодекса "Превышение власти или должностных полномочий". Проводятся следственные действия, направленные на обеспечение полноты, всесторонности и объективности исследования всех обстоятельств дела", - прокомментировали в УСБ ДП Карагандинской области.