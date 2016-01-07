В Караганде проходит турнир в честь первого тренера GGG
Ерзат Сергазин
На дебютный турнир в честь заслуженного тренера РК, первого наставника нашего прославленного спортсмена Геннадия Головкина в Караганду съехались более двухсот юных боксеров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ekaraganda.kz
Соревнование проходит в стенах Карагандинского горно-индустриального колледжа, который ранее назывался и был всем известен как ПТУ №1, потому как именно здесь тренировались многие именитые спортсмены, в числе которых был и Геннадий Головкин.
"На этом ринге вырос не один чемпион, сейчас уже и по пальцам нельзя пересчитать, сколько их было, но, конечно, главной звездой является наш Гена", - говорит Виктор Дмитриев.
Именитый наставник выразил надежду, что на ринге данного колледжа вырастет еще множество чемпионов, которым предстоит также как и Головкину в будущем достойно представлять на мировой арене Казахстан.
"У нас отличные традиции, есть яркий пример как Геннадий Головкин, у ребят есть большой стимул достичь в боксе успехов. Мы, тренеры прилагаем все свои знания и усилия чтобы способствовать росту их мастерства", – отметил Дмитриев.