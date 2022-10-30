В Караганде раскрыто жестокое убийство таксиста

В течении суток в Караганде раскрыто зверское убийство таксиста. Его совершил молодой житель города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Вечером 27 октября в дежурную часть отдела полиции УП Караганды поступило сообщение: на пустыре по улице Учительская с множественными ножевыми ранениями обнаружен труп 59-летнего мужчины. На место прибыли следственно-оперативные группы ДП области и УП города.

Полицейские установили, что потерпевший занимался частным извозом. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 части 1 УК РК “Убийство”.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 25-летнего жителя Караганды. Он признался, что во время конфликта, возникшего из-за оплаты за проезд, нанес потерпевшему ножевые ранения. Затем угнал такси и оставил за переездом в районе ЖБИ.

Орудие преступления – нож изъято. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование.