В Караганде разрушается детский интернат

Общество
717
Фото с сайта nv.kz

В Караганде разваливается здание школы-интерната для слабовидящих детей, на строительство которого потрачено более миллиарда тенге, сообщает сайт nv.kz

Строительство здания началось еще в 2006 году. Средства были выделены из республиканского бюджета. Но несмотря на это, здание так и не было сдано в эксплуатацию. Когда интернат уже был практически готов, стройку вдруг заморозили. А потом школа просто начала разрушаться.

Школа-интернат должна была принять 250 детей со всей республики. Согласно плану, помимо самой школы стройкомпания должна была возвести еще шесть жилых блоков, котельную, прачечную и овощехранилище. Сегодня в школе разбиты пластиковые окна, протекает крыша, весной подвалы затапливает талая вода, зимой от морозов испортилась вся внутренняя отделка.

Как рассказывают жители соседнего дома, по ночам в недостроенном здании собираются бомжи и наркоманы, а несколько раз внутри здания кто-то разводил костер.

"В 2011 году блок был практически готов, там постелили линолеум, проводку сделали. Даже люди из какого-то университета приезжали, мыли окна, полы, в общем, прибирались. А потом опять все затихло, и детей так и не заселили", – рассказывает житель соседнего дома Багдат Сакенов. 

Со слов жителей района, здание строили на месте большой спортивной площадки. "Пару лет назад директор школы № 101 просила отдать ей хотя бы один блок. Но, как видите, не отдали. Так бы, может, хоть что-то сохранили…" – сетует карагандинка Нина Дмитриевна. 

В свою очередь в городском отделе образования сообщили, что по данному объекту будет проводиться оценка для уточнения суммы на продолжение строительства. По примерным подсчетам, на это потребуется около трех месяцев. После чего чиновники обещают написать заявку в бюджет. 

Два года назад вопрос о недостроенном интернате поднимал председатель комитета партийного контроля "Нур Отана" Буран Рахимбеков. 

Популярное

Все
Порядка сорока жителей Текели с особыми потребностями обрели в «Мамания» өнер мектебі» творческую реализацию и душевное общение
Первые автомашины, оборудованные подъемными установками, отправил своим заказчикам – нефтегазовым компаниям – Петропавловский завод тяжелого машиностроения
Назревает «земельный коллапс»
Обращение к истокам
Центр приема граждан заработал в Доме министерств
Три сестры
Дети в беде
Игры с реабилитацией
​​​​​​​Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 20 июля 2023 года № 24-НП
По тропинкам по гористым пробираются туристы
Менялся и оставался самим собой
Футбол – это его жизнь!
Для комфорта сельчан
Для языка границы условны
Второй этап из шести
Распоряжение Главы государства
Настоящий аромат дорог
Лето – это маленькая жизнь
Кто теперь будет повторно проходить техосмотр в Казахстане
Прописные истины
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Сегодня некогда забытое древнейшее текстильное искусство – войлоковаляние – поистине переживает ренессанс
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
В Актобе экс-сотрудник полиции пожаловался на беззаконие и побои
Казахстан продлевает ограничения на вывоз дизтоплива и бензина автотранспортом
"Трагедии с детьми - последствия отсутствия профилактики на местах", - Динара Закиева
Уроки выживания: МЧС опубликовало видео о буднях пожарных изнутри
Участник велогонки в Астане умер от сердечного приступа
Чемодан без хозяина парализовал движение на перекрестке в Семее
Пенсионер умер из-за жары в Экибастузе
В Актау активно работает бесплатный клуб по изучению казахского языка
Криштиану Роналду снова попал в Книгу рекордов Гиннесса
Заповедник "Семей орманы" в Абайской области снова горит
Информационные системы Комитета госдоходов не будут работать 16 июля
В Костанае задержали несовершеннолетнего пособника мошенников
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
Дело "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесен приговор
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД

Читайте также

Бизнес-леди заплатила 120 млн тенге, чтобы избавиться от "М…
Столичные школьники готовятся к участию в мировом турнире п…
18-летнюю девушку нашли повешенной на территории школы в Ко…
Почти 3 тысячи астанчан оставили без льготных транспортных …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]