В Караганде разрушается детский интернат

Фото с сайта nv.kz

В Караганде разваливается здание школы-интерната для слабовидящих детей, на строительство которого потрачено более миллиарда тенге, сообщает сайт nv.kz.

Строительство здания началось еще в 2006 году. Средства были выделены из республиканского бюджета. Но несмотря на это, здание так и не было сдано в эксплуатацию. Когда интернат уже был практически готов, стройку вдруг заморозили. А потом школа просто начала разрушаться.

Школа-интернат должна была принять 250 детей со всей республики. Согласно плану, помимо самой школы стройкомпания должна была возвести еще шесть жилых блоков, котельную, прачечную и овощехранилище. Сегодня в школе разбиты пластиковые окна, протекает крыша, весной подвалы затапливает талая вода, зимой от морозов испортилась вся внутренняя отделка.

Как рассказывают жители соседнего дома, по ночам в недостроенном здании собираются бомжи и наркоманы, а несколько раз внутри здания кто-то разводил костер.

"В 2011 году блок был практически готов, там постелили линолеум, проводку сделали. Даже люди из какого-то университета приезжали, мыли окна, полы, в общем, прибирались. А потом опять все затихло, и детей так и не заселили", – рассказывает житель соседнего дома Багдат Сакенов.

Со слов жителей района, здание строили на месте большой спортивной площадки. "Пару лет назад директор школы № 101 просила отдать ей хотя бы один блок. Но, как видите, не отдали. Так бы, может, хоть что-то сохранили…" – сетует карагандинка Нина Дмитриевна.

В свою очередь в городском отделе образования сообщили, что по данному объекту будет проводиться оценка для уточнения суммы на продолжение строительства. По примерным подсчетам, на это потребуется около трех месяцев. После чего чиновники обещают написать заявку в бюджет.

Два года назад вопрос о недостроенном интернате поднимал председатель комитета партийного контроля "Нур Отана" Буран Рахимбеков.