Здание филиала Национального центра детской реабилитации возводят в связи с поручением Главы государства, озвученным в Послании народу Казахстана в октябре этого года. В нем сказано, что в каждом областном центре, районе и поселке нужно строить гражданские объекты, в числе которых и реабилитационные центры для особенных детей. В Карагандинском регионе есть потребность в таких медучреждениях. Сегодня здесь, по официальным данным, живет около 6 000 детей с инвалидностью.

фото пресс-службы акимата Карагандинской области

Готовность нового объекта превышает 50%. Подрядчик уже выстроил двухэтажное здание площадью около 6 тыс. кв. м, сос­тоящее из нескольких блоков. В центральном, архитектурная особенность которого – стеклянная кровля, разместят физкультурный, актовый залы и зал-арену. Отдельное помещение в центре отведено под бассейн. На прилегающей территории установят адаптивные игровые комплексы с навесами, оборудуют площадку для занятий лечебной физкультурой и гостевую парковку. Подрядчик уже завершает фасадные работы, после чего приступит к внутренней отделке помещений.

В центре будет размещен круг­лосуточный стационар, рассчитанный на 75 человек. Специализированную помощь здесь будут оказывать и амбулаторно. Приходить на обследования, процедуры и занятия сюда смогут около 2 000 детей в год.

– На сегодня единственный в Казахстане Центр детской реа­билитации находится в Астане, – отметил заместитель акима Карагандинской области Ораз Таурбеков. – Поэтому мы ежегодно по выделенной региону квоте отправляем туда 210 детей. После открытия современного реабилитационного центра в Караганде необходимости в этом не будет.

В начале ноября в Караганду приезжали представители Нацио­нального центра детской реабилитации во главе с председателем правления Ажар Гиният. Они осмотрели строящееся здание и отметили, что оно подходит для размещения специализированной медицинской организации.

Объект введут в эксплуатацию в 2027 году. В коллектив организации войдут около 150 специалистов по медицинским, педагогическим и социально-адаптивным направлениям. Дети с инвалидностью получат здесь и навыки, которые пригодятся им в повседневной жизни.