В Караганде уравняли цены в государственных и частных детских садах

Общество
Александр Кононец
Фото с Karaganda-region.gov.kz
В Караганде цены в государственных и частных детских садах теперь равны. Это стало возможным благодаря увеличению суммы госзаказа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области. 

"За одного ребенка государство будет платить 26 000 тенге в месяц. Таким образом, родителям остается лишь покрыть разницу в 11 000 тенге. Стоит отметить, что ранее сумма госзаказа составляла 17 000 тенге", –говорится в распространенном сообщении.

С помощью таких мер акимат города надеется уже к концу 2018 года обеспечить местами в детсадах всех детей от трех до шести лет. На сегодняшний день в Караганде в очереди в дошкольные учреждения числится более 6 200 человек.

"Гораздо выгоднее для госбюджета направлять госзаказ в частные детские сады, нежели строить государственные с нуля, – пояснил аким Караганды Нурлан Аубакиров. – Чтобы построить сад на 300 мест, нужно как минимум 800 миллионов тенге. А чтобы обеспечить дошкольным образованием больше тысячи детей в частных дошкольных учреждениях в рамках госзаказа, требуется чуть более 500 миллионов тенге. Экономия очевидна".

Такому повороту событий рады и владельцы частных детских садов. Теперь родители не будут переводить детей в государственные дошкольные учреждения, делая выбор в пользу более низкой цены.

"Раньше те дети, которые ходили в мои сады, переводились в государственные, когда подходила очередь, – говорит учредитель четырех детских садов в Караганде Гульнара Смаилова. – И мы не были уверены, что это место займет другой ребенок. Теперь, благодаря этому уравнению цены мы, предприниматели, получили стабильный бизнес. И можем быть уверены, что наши сады будут заполнены на 100 процентов. А значит, у нас появятся дополнительные возможности развиваться и повышать качество услуг".

Напомним, на сегодняшний день сумма государственного заказа для частных детских садов в Караганде в 26 000 тенге на ребенка является самой большой в Казахстане.
Всего в областном центре работают 41 государственный детский сад и 32 частных, из которых 25 принимают детей в рамках госзаказа.


Популярное

Все
Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]