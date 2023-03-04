В Караганде восьмилетний школьник спас из пожара 2-летнюю сестру

Фото пресс-службы акимата Карагандинской области

В Караганде восьмилетний школьник Нұриден Амантай спас не только свою жизнь, но и вынес на руках из горящего дома двухлетнюю сестру, передает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Карагандинской области.

Пламя полностью разрушило их жильё, из-за полученных ожогов погибли бабушка и дедушка детей.

ЧП произошло в декабре прошлого года. Но говорить о нём маленький герой может только сейчас. Мальчик получил ожоги рук и лица, потерял родных людей.

"Пожар произошёл, когда дома были я с сестрёнкой и бабушка с дедушкой. В прихожей, где стояла печь, что-то треснуло. Мы в это время на кухне ели. Дедушка с бабушкой вышли в коридор посмотреть, что случилось, и долго не возвращались. Тогда я пошёл за ними и увидел, что возле печки всё полыхает и понял, что выйти через прихожую не получится. Побежал на кухню, позвонил маме, взял сестрёнку и поднял её на подоконник. Затем взобрался на него сам и хотел прыгать вместе с Рабиёй. В этот момент к окну подбежали соседи, я передал им сестрёнку и выбрался сам", - рассказывает Нұриден.

Бабушка и дедушка детей смогли выйти на улицу, но получили 40 и 60 процентов ожогов тела. Их вместе с Нұриденом госпитализировали в больницу.

Но спасти их врачам не удалось. Самого Нуридена с места пожара тоже увезли в больницу.

"Когда я приехала, дом полыхал. Родителей мужа госпитализировали в реанимацию, Нұридена – в обычную палату. К сожалению, спустя два дня свёкор скончался. Ещё через две недели умерла свекровь. Сейчас мы живём у родственников мужа в двухкомнатной квартире. А у них своих пятеро детей", – говорит мама Нұридена Надира Акишова.

В семье есть еще двое старших детей, они в момент трагедии были в школе.

На днях от отдела образования Караганды Нуридену подарили велосипед.