В карагандинском "Спасске" проходит второй военный дискурс для журналистов
В Карагандинской области на базе учебного центра "Спасск" Регионального командования "Астана" стартовал второй практический семинар для работников средств массовой информации "Военный дискурс". В нем принимают участие порядка 40 человек – журналисты телеканалов, газет, информационных агентств и блогеры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Как отмечают в ведомстве, демонстрация работы журналиста в зоне вооруженного конфликта, обучение в условиях, приближенных к реальным, получила широкий резонанс среди казахстанских журналистов, что говорит об актуальности затрагиваемых тем и необходимости такого семинара в сегодняшних реалиях.
"Я узнал об этом семинаре и очень захотел поехать. Много был наслышан о нем от своих коллег, весь Фейсбук гремел, все социальные сети, все сайты. Я всегда хотел попасть как корреспондент в военную точку и надеюсь, что здесь воссоздадут эти условия, приближенные к реальным. Я жду этого и очень хочу попробовать", – сказал участник семинара Асхат Ниязов.
Получить журналистам уникальные знания и попробовать применить их на практике помогут опытные военные инструкторы из числа военнослужащих спецназа Министерства обороны РК.
"Уникальность второго семинара "Әскери дискурс" заключается в том, что мы сделали особый акцент на психологическую подготовку журналистов. Были внедрены новые методики укрепления психологической устойчивости, что, по признанию самих участников, является важнейшей составляющей в подготовке представителей СМИ для работы в экстремальных условиях. Мы проанализировали итоги первого семинара и пришли к выводу совершенствовать подготовку журналистов в этом направлении", – говорят организаторы.