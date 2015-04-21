В Карагандинской и Павлодарской областях из-за паводка закрыты участки дорог
В Карагандинской и Павлодарской областях из-за паводка закрыты участки дорог, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК.
В Карагандинской области в связи с переливом талых вод через дорожное полотно закрыто движение на участках: Караганда – до границы Павлодарской области (0–93 км а/д Калкаман – Баянаул – Умуткер – Ульяновский); Караганда – Каркаралы; граница Кызылординской области – Жезказган (216–424 км а/д Кызылорда – Павлодар) для всех видов автотранспорта.
В Павлодарской области из-за паводка закрыто движение на участке от поселка Майкаин до границы Карагандинской области (93–187 км а/д Ульяновск – Керей – Умуткер) также для всех видов автотранспорта.
Как сообщалось ранее, по предварительным подсчетам специалистов, ущерб в результате разрушения дорог от паводков в Павлодарской области превысил 900 млн тенге.