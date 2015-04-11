В Карагандинской и Павлодарской областях из-за перелива талых вод закрыты участки дорог
В Карагандинской и Павлодарской областях из-за перелива талых вод закрыты участки дорог, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК.
В Карагандинской области в связи с переливом талых вод через дорожное полотно на 759, 772, 911 км автодороги Кызылорда – Павлодар закрыто движение на участке поселок Карабас – Жезказган для всех видов автотранспорта.
В Павлодарской области закрыто движение также для всех видов автотранспорта на автодороге Калкаман – Баянаул – Умуткер – Керней – Ульяновский на участке от поселка Баянаул до границы Карагандинской области (138–231 км).