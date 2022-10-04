Общество
В Карагандинской области, будет построено 17 новых школ, но зато нет денег на ремонт старых
Елена Ульянкина

Ветхое будущее

17 новых школ собираются построить в Карагандинской области до конца 2025 года. А что делать со старыми? Они ветшают, и пребывание в них становится опасным.

В рамках проекта «Комфорт­ная школа» в нашей стране до конца 2025 года будет создано более 800 тыс. ученических мест. Что касается Карагандинской области, то в течение трех лет здесь возведут 17 новых учебных заведений. Для них выделяют земельные участки и готовят проектно-сметную документацию.

Однако сейчас нельзя забывать об уже существующих школах. Большинство из них построены до обретения Казахстаном независимости. Им от 30 до 70 лет. У каждой свои проблемы: у одних течет крыша, у других нелады с системой отопления, у третьих фасад в неприглядном виде, у четвертых спортзал в аварийном состоянии. К сожалению, на полный капитальный ремонт в бюджете нет средств. Поэтому пока латают одну дыру, появляется другая.

Вот и нынешним летом в карагандинской школе № 50 случилось ЧП – рухнул потолок спортивного зала. К счастью, никто не пострадал. Плиты перекрытия и балки упали вечером, когда дети, посещавшие пришкольный лагерь, были дома. Тогда чиновники от образования поспешили заявить, что у здания, которому уже 60 лет, не было никаких признаков аварийности, и во время учебного года рухнуть оно не могло. А позже, когда спортзал обследовали эксперты, выяснилось, что он находится в аварийном состоянии и ремонту не подлежит. Его остается только снести.

– Мы огородили аварийное здание забором, – сообщил руководитель отдела образования Караганды Есентай Ашим. – Закрыли все входы и выходы. Сейчас доступа в спортзал нет.

Пока на улице было тепло, дети занимались физкультурой в школьном дворе. А теперь бегать и прыгать им негде. Когда построят новый спортзал, неизвестно. На него еще нет даже проектной документации.

Серьезные проблемы и еще у одной карагандинской школы – № 44. Она построена в 1948 году. Здесь нет центрального отопления. Спортивный зал не при­строен к основному зданию. Чтобы попасть туда, надо перейти через дорогу! К тому же он находится в аварийном состоянии. Есть решение суда о том, чтобы приостановить эксплуатацию опасного спортзала на три месяца. Эти проблемы на своем заседании озвучили члены общественного совета Караганды.

– Когда уже начался учебный процесс, мы посетили 44-ю школу, – рассказала общественница Айсулу Ахметова. – Ее здание очень старое. Спортзал не соответствует никаким нормам. Он стоит далеко от основного здания. Надо с этим что-то делать! Наши дети имеют право учиться в безопасной среде и получать качественное образование.

Оказалось, что власти о проб­лемах школы № 44 знают, но не торопятся их решать.

– Я думаю, легче бы эту школу вообще снести и новую по­строить! – заявил в ответ на обращение общественницы глава отдела образования Есентай Ашим. – К зданию спортзала примыкает котельная. Ее стена заваливается внутрь из-за того, что уголь для отопления лежит на улице. Почему-то по всей Караганде уголь хранится на улице. Как в ауле! Я раньше работал в Темиртау, там четыре школы углем отапливаются, и все имеют свои проветриваемые ангары.

Чиновник добавил, что из бюджета выделили деньги на техническое обследование школы. Оно еще не началось, но уже и так понятно, что здание ветхое. В нем есть межэтажные перекрытия, по которым ученикам лучше не ходить. Они могут обвалиться в любой момент. А один особенно опасный кабинет в школе даже закрыли, чтобы не произошло несчастье.

Эти слова чиновника шокировали членов общественного совета. Но еще больше они удивились, когда узнали, что проблемы есть и у новых школ, построенных в последние пять лет.

– Мы побывали в школе № 103, которую не так давно открыли в новом центре Караганды, – продолжила член общественного совета Айсулу Ахметова. – Состояние спортивного корта, который мы там увидели, заставило нас ужас­нуться! Его покрытие пришло в негодность. Работу необходимо переделывать. Кроме того, в школе проблемы с атриумом, он протекает.

В ответ начальник отдела образования лишь констатировал, что спортивный корт в школе № 103 сделан некачественно. Видимо, его устанавливали в спешке. Здесь есть вина подрядчика, но заставить его переделать работу уже не получится. Гарантийный срок истек. Поэтому нужно подавать бюджетную заявку и ждать ее одобрения, что произойдет не раньше 2023 года.

– Вообще, протекающая крыша – это проблема так назы­ваемых атриумных школ, – констатировал Есентай Ашим. – В Караганде их три.

Надо сказать, что расходы на сферу образования – это самая большая статья в бюджете Карагандинской области. В 2022 году они составили более 140 млрд тенге. И этого недостаточно! Видимо, поэтому учителя вынуждены делать за свой счет косметический ремонт в классах, покупать стенды, наглядные пособия и бумагу, на которой печатают задания СОЧей и СОРов для учеников. А директора предпочитают замалчивать проблемы, боясь гнева начальства. О какой комфортной обстановке в школах в таком случае может идти речь?..

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