В Карагандинской области мужчина погиб от полицейской пули
В Карагандинской области мужчина погиб от полицейской пули, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ktk.kz.
"Всё произошло ночью в городке Каркаралинск, что в двухстах километрах от областного центра. Подвыпившая группа молодых людей остановила патрульное авто и начала скандалить. Один из парней узнал инспектора, который накануне лишил его прав за нарушение правил. Словесная перепалка переросла в драку. Двое дежурных вызвали подкрепление, а пока утихомирить пятерых дебоширов решили предупредительными выстрелами. Но в какой-то момент одна из пуль срикошетила и угодила противнику в область поясницы", – передает телеканал.
Пострадавший скончался через 10 часов после госпитализации. Сейчас правомерность применения полицейскими оружия тщательно проверяется.