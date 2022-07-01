фото пресс служба Минобороны РК
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В Карагандинской области на базе учебного центра «Спасск» РгК «Астана» проходит учебно-практический семинар по экстремальной журналистике

В учебно-практическом семинаре по экстремальной журналистике «Военный дискурс. Спасск-2022» на полигоне регионального командования «Астана» принимают участие представители республиканских и региональных СМИ, а также блогеры.

Тренинги в полевых условиях преследовали цель подготовить сообщество пишущих и снимающих к работе в экстремальных ситуациях и в зоне вооруженных конфликтов. В ходе обучения опытные военные специалисты делились с журналистами знаниями и практическими навыками.

Надо сказать, что в Караганду участников семинара доставили военным бортом - самолетом «С-295». Отметим, что транспортник может совершать взлет и посадку на грунт, и способен выполнять переброску войск, вооружения и военной техники в любую точку огромной территории нашей страны. Напомним, что в апреле, во время комплексного межведомственного стратегического командно-штабного учения «Батылтойтарыс - 2022» два самолета С-295, на борту которых находились военнослужащие специальных подразделений, приземлились на участке автомобильной дороги «Жанаозен-Бейнеу».

Будни у журналистов проходили по-военному – отбой и подъем в определенное время. В первый же день работники пера и микрофона окунулись в обстановку зоны вооруженных конфликтов. Обучение включало такие темы, как особенности работы в ЗВК, способы оказания первой медицинской помощи, умение обращаться с индивидуальными средствами оказания первой медицинской помощи,

правила поведения представителей СМИ в период массовых беспорядков, основы автономного выживания в экстремальных условиях, действия журналиста в условиях захвата и пленения,основы автономного выживания в экстремальных условиях.

На занятиях изучали такие учебные вопросы, как действия по сигналу тревоги и эвакуация с места проведения занятий на вертолете, совершение марша, преодоление минного поля, правила передвижение на боевой технике, действия журналиста в условиях ведения боевых действий в городе. Теоретические знания участники семинара закрепили в учебном поле.

- Я первый раз участвую в военном дискурсе для журналистов, и это для меня очень необычный и нужный опыт, - поделилась старший корреспондент газеты «Казахстанская правда» Асель Муканова. - Уже в первый день я поняла, что совершенно не знаю, как себя вести в экстремальной ситуации. Когда на нас «напали террористы», я попыталась сбежать, но меня быстро уложили на землю. Признаюсь честно, в первые минуты было очень страшно, военнослужащие хорошо сыграли роль «боевиков». Нас толкали, требовали объяснений, и я не знала, что лучше - отвечать или молчать. Адреналин зашкаливал! Уверена, такие дискурсы желательно пройти каждому журналисту, это не только полезно, но и очень увлекательно.

Не менее полезным, по признанию журналиста, был квест из пяти заданий, когда нужно было проявить командный дух и смекалку. Особенно тяжело пришлось ребятам, которые вели себя как настоящие мужчины, помогая девушкам. В теории все знакомы с правилами поведения журналистов при массовых беспорядках, однако в реальности эти знания, как оказалось, очень трудно применить.

Министерство обороны проводит такие дискурсы с 2015 года. В 2019 году эта традиция прервалась ввиду пандемии.

Опыт прошлых лет свидетельствует, что обучение журналистов работе в зоне вооруженного конфликта, в условиях, приближенных к реальным, вызвало большой интерес среди казахстанских журналистов, что говорит об актуальности затрагиваемых на дискурсах тем и необходимости проведения таких тренингов в сегодняшних реалиях. Рассказы прошедших обучение от военных появились не только в представленных ими СМИ, но и в социальных сетях.  

По словам журналистов, многие узнавали о семинаре от коллег, и изъявляли желание поехать на очередной практикум. В этом году в четырехдневном военном дискурсе приняло участие 15 представителей телеканалов, газет, информационных агентств и блогеров.

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