Происшествия
В Карагандинской области пенсионерку убили из-за ее замечания о грязном подъезде
11 лет проведет в колонии строитель, который во время ремонтных работ в квартире совершил убийство соседской пожилой женщины после ее замечания о грязном от известки подъезде, сообщает Ktk.kz.

Следствие считает, что строитель расправился с женщиной после того, как она попросила его не выходить из квартиры в испачканных известью ботинках. Требование возмутило рабочего. Он подошел к 70-летней женщине и нанес ей пять ударов ножом, после чего скрылся.

Тело пенсионерки было обнаружено соседями через двое суток.

Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области Бекзат Шалгимбаев признал подсудимого виновным по ст. 99 УК РК "Убийство".

"Подсудимый приговорен к 11 годам лишения свободы в учреждении максимальной безопасности", ‒ сообщили в суде.

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