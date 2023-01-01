В Карагандинской области слепили самого большого снеговика в Казахстане

Общество
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Восьмиметровый снежный человек появился в Карагандинской области. 

Фото: Inform.kz

Осужденные в учреждении №31 ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям соорудили огромного снеговика. На это у них ушло около двух недель, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

 

В учреждении № 31 подготовка к Новому году традиционно началась с конкурса на лучшую снежную фигуру. В преддверии праздников осужденные, проявив смекалку и соревнуясь в лепке фигур, представили вниманию администрации снежные фигуры.

Однако самое большое внимание к себе привлекла фигура восьмиметрового снеговика, на ее создание ушло около двух недель. 
Осужденные смастерили деревянную опалубку, собрали снег со всей территории, затем прессовали его, придавая необходимую форму, все последующие детали снеговика достраивали сверху. 

Внутри установили металлический каркас, который удерживает всю конструкцию. Также осужденные, чтобы придать фигуре нарядный вид, сшили шапку, соорудили снеговику деревянный нос и прилепили пуговицы. А еще снеговика-гиганта украсили гирляндами.

В данном учреждении осужденные также слепили снежный корабль, длиной около 12 метров. Назвали его «Ангелиной» в честь дочери осужденного. 

На территории учреждения можно встретить много разных фигур: от традиционных Деда мороза со Снегурочкой до «Аватара» и героев компьютерных игр.

"По традиции в местах лишения свободы в канун Нового года объявляется конкурс снежных фигур, каждый отряд в погоне за первым местом лепит разнообразные фигуры. По итогам конкурса победители будут награждены призами и грамотами", - сообщил заместитель начальника учреждения №31 Руслан Есмуханов.

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