Общество
В Карагандинской области угнали машину вместе с ее владельцем
Оперативной группой районного отдела полиции Актогайского района Карагандинской области по "горячим следам" задержаны трое подозреваемых, совершивших угон легковой автомашины, сообщает Kazpravda.kz
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По информации пресс-службы МВД РК, они избили владельца и удерживали на всем пути следования от Нур-Султана до поселка Актогай Карагандинской области, где и были задержаны полицейскими.
Подозреваемым вменяется обвинение по ст.125 ч.2 Уголовного кодекса Республики Казахстан (похищение человека совершенного в группе лиц).
В настоящее время проводится следственные мероприятия.